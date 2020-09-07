«У белорусов осталась ровно одна неделя для спасения своей страны», — мнение

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Лукашенко и Путин подпишут в Кремле документы об обнулении белорусской независимости 14 сентября - сразу после очередного митинга оппозиции.

Об этом на странице в facebook написал известный журналист Иван Яковина:, информирует enovosty.com/news.

«Сегодня стало известно, Лукашенко и Путин подпишут в Кремле документы об обнулении белорусской независимости 14 сентября — сразу после очередного митинга оппозиции.

Соответственно, у белорусов осталась ровно одна неделя для спасения своей страны.

Если сейчас же не поставят на площади палатки, если не возьмут под свой контроль правительственные здания, если не освободят Колесникову и всех остальных политзаключенных, то очень скоро станут подданными Владимира Путина, а все их жертвы будут напрасными.

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Скверная ситуация»,- написал журналист.

Отметим, ранее стало известно о том, что визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву стоит ждать уже в ближайшие дни.

Ранее об этом ситуации высказался и Андрей Пионтковский. Он считает, что Москва стремится как можно скорее зафиксировать геополитическую прибыль: «Проблемному вассалу предписано явиться в ставку к сюзерену. Там 14 сентября ему предстоит подписать заключительную 31-ую дорожную карту отказа от суверенитета Беларуси», — написал политолог.