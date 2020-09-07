«Перехваченный» разговор Берлина и Варшавы об отравлении Навального: Ёлкин показал, кто такие Майк и Ник

Главная » Последние новости » Новости мира » "Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы об отравлении Навального: Ёлкин показал, кто такие Майк и Ник "Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы об отравлении Навального: Ёлкин показал, кто такие Майк и Ник

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Минск опубликовал якобы перехваченный разговор Берлина и Варшавы. На записи некие Майк и Ник говорят, что Навального не отравили.

Известный российский художник Сергей Елкин показал, кто на самом деле поставил шпионскую пьесу, информирует enovosty.com/news.

Аудиозапись разговора 4 сентября появилась в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе Александра Лукашенко. Он утверждал, что диалог состоялся между представителями властей Германии и Польши. Запись дана с переводом на русский поверх английских слов, в диалоге участвуют некие Майк и Ник, со стороны Польши и Германии соответственно. Майк спрашивает Ника, подтверждается ли отравление Навального. Ник в ответ говорит, что «в данном случае это не так важно», потому что «идет война» и «во время войны всякие методы хороши». Кроме того, Майк говорит, что «надо отбить охоту [Владимиру] Путину сунуть нос в дела Беларуси», и называет Лукашенко «крепким орешком».