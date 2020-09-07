Германия предлагает заморозить «Северный поток-2» из-за Навального, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » Германия предлагает заморозить «Северный поток-2» из-за Навального, - Fox News Германия предлагает заморозить «Северный поток-2» из-за Навального, - Fox News

Закрыть Отправить

Германия предлагает заморозить «Северный поток-2» из-за отсутствия расследования по отравлению Навального

Германия предлагает приостановить реализацию проекта по строительству трубопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия действий российских властей по расследованию отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Проведенные анализы показали, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британские власти ранее идентифицировали это нервно-паралитическое вещество как яд, использованный для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году

«Я надеюсь, что русские не заставят нас изменить нашу позицию в отношении трубопровода «Северный поток-2», который строится по дну Балтийского моря», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Маас также сказал, что «если в ближайшие дни с российской стороны не поступит никаких комментариев по поводу расследования, нам придется проконсультироваться с нашими партнерами».

Читайте: В Керчи бьют фонтаном неисправные водопроводы, - Злой Одесссит

Маас также не исключил возможности введения санкций против России, если страна не будет предпринимать каких-либо действий.

Во Франции сообщили, что введут санкции, если Москва не будет проводить расследование причин отравления Навального.