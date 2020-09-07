Евросоюз готовит удар по Беларуси. Кто угодил в «черный список»?

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В Европейском союзе уже утвердили "черный" санкционный список, в который угодили 31 топ-чиновника

Работа над санкциями Европейского союза в отношении Беларуси продолжается: сегодня стало известно о ясном политическом решении всех стран союза. Информацией об этом поделился официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано, информирует enovosty.com/news.

Пресс-Секретарь во время брифинга заявил о том, что в ЕС хотят, чтобы все виновные в ситуации в стране, понесли санкционное наказание. Сейчас разные подразделения Совета Европейского союза занимаются конкретизацией этого вопроса. Представитель ЕС рассказал о том, что сейчас есть политическая воля для максимально быстрого введения ограничений. По его словам, это произойдет в скором времени.

В «черный список» ЕС попадут те, кто несёт ответственность за пропажу оппозиционеров в Минске.

Примерно в середине сентября в ЕС появился санкционный список, в который войдёт 31 высокопоставленных из Беларуси. По информации источников, в «черном списке» среди прочих, окажется глава МВД Беларуси Юрий Караев. Компанию ему составят высокопоставленные чиновники Беларуси, которые несут ответственность за выборы, насилие и репрессии.

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