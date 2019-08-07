В США серьезно обеспокоены гиперзвуковым оружием России и Китая

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Гиперзвуковые ракеты являются «кошмарным» оружием, к которому США особенно уязвимы, заявил сенатор от штата Мэн Ангус Кинг

В последние годы гиперзвуковые ракеты стали излюбленной темой чиновников и законодателей в области обороны, но сенатор Ангус Кинг предупредил в среду, что Соединенные Штаты резко недооценивают угрозу, создаваемую этим «кошмарным» оружием., информирует enovosty.com/news.

Предупреждение Кинга прозвучало во время слушания по утверждению вице-адмирала Майкла Гилдая, директора Объединенного штаба и выбора президента Трампа в качестве начальника военно-морских операций перед Комитетом Сената по вооруженным силам.

«Я считаю, в этой области мы действительно потерпели неудачу», — сказал сенатор от штата Мэн. «И я имею ввиду все оборонное ведомство».

Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, Кинг обрисовал гипотетическую ситуацию, в которой Майкл Гилдай является командиром нового авианосца США «Джеральд Р. Форд», который патрулирует восточное побережье Исландии.

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«Рано утром вы узнаете, что гиперзвуковая ракета только что была запущена из Мурманска. У вас есть от 13 до 15 минут, чтобы среагировать», — сказал Кинг. «Ракета движется со скоростью 6000 миль в час. Она создает плазменный экран, так что радар бесполезен. Ваши действия?»

«Защищаться, насколько я могу, сэр», — ответила Гилдей.

Гиперзвуковые ракеты — это новое поколение оружия, способное летать со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. Мало того, что они в несколько раз быстрее традиционных баллистических ракет, а их маневренность делает их чрезвычайно трудными для перехвата.

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«Но когда мы говорим о ракете, летящей со скоростью 6000 миль в час, и которая может нести ядерную боеголовку… Это кошмарное оружие», — подытожил Кинг.

Эксперты по национальной безопасности и представители оборонных ведомств неоднократно предупреждали, что Соединенные Штаты решительно отстают от таких противников, как Россия и Китай, в развитии гиперзвукового оружия.

По мнению Кинга, гиперзвуковые игры меняют правила современной войны. Он сравнил американские авианосцы с вооруженными в броню французскими воинами, которые были побеждены меньшими силами английских стрелков в начале 15-го века.

«В битве при Азенкуре в 1415 году французов было в четыре раза больше, чем англичан. Но у англичан были луки. Это изменило ход европейской истории. » — сказал Кинг. (Согласно классической версии военной науки — эта битва продемонстрировала превосходство английского лука над французским арбалетом.)