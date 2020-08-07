В Испании снова растет число заболевших COVID-19, — Fox News

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В Испании растет число заболевших COVID-19. Власти просят граждан оставаться дома

В Испании растет число заболевших COVID-19 после смягчения карантинных ограничений. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, Испания сообщила о более 5700 новых случаях COVID-19 4 августа и более 8 500 случаях 3 августа. В Испании удалось остановить распространение вируса в период с мая по июнь. Но к началу июля количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось

Некоторые регионы ввели новые ограничения, поскольку число случаев снова начало расти. Официальные лица в регионе Каталонии, где находится Барселона, восстановили временные строгие карантинные ограничения и определили «горячие зоны», где наблюдается рост вируса.

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Полиция Барселоны временно закрывает пляжи. Власти также обратились к гражданам с просьбой оставаться дома на фоне роста новых случаев заболевания COVID-19