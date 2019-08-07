В Афганистане произошел крупный теракт: есть погибшие

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В Афганистане в результате подрыва автобомбы пострадали не менее 160 человек

В Афганистане в результате подрыва автомобиля неподалеку от военного училища и полицейского участка пострадали не менее 160 человек. По предварительным данным, в результате террористического акта погибли 18 человек и 145 человек получили ранения, — сообщает CNN, информирует enovosty.com/news.

Автомобиль был взорван террористом-смертником на контрольно-пропускном пункте, рядом с которым находятся военное училище и полицейский участок. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное исламистское движение «Талибан». В организации сообщили, что целью террористического акта был «центр вербовки врагов».

С января текущего года взрыв автобомбы у полицейского участка стал 16-м крупным террористическим актом в стране. Согласно обнародованным данным, в результате прошлых терактов погибли около 100 человек и 600 получили ранения.

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