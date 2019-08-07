Сжигание Библии и уничтожение церквей: как Китай ведет беспрецедентную войну с религией

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Официально атеистическая Коммунистическая партия Китая не одобряет религиозные организации, поскольку они, как считается, подрывают власть партии

Китай ведет беспрецедентную войну с религией. Только за последний год китайское правительство проводило задержание мусульманин, вынуждал буддистов взять на себя обязательства перед правящей коммунистической партией и закрывало христианские церкви., информирует enovosty.com/news.

«Синисизация» религии

Партия, которая официально является атеистической, десятилетиями пыталась контролировать религиозные организации, чтобы сохранить свое господство.

Китайское Государственное управление по делам религий, созданное в 1951 году, разрешает существование пяти религиозных организаций под контролем государства: санкционированная партией форма буддизма, даосизма, ислама, протестантизма и католицизма.

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Государство контролирует персонал, публикации и финансы этих групп. Теоретически, граждане могут свободно исповедовать религию, если их группа официально не запрещена правительством.

Партийные чиновники в 2015 году ввели в терминологию официального правительства термин «синицизация», в котором они призвали мусульманских, буддистских и христианских лидеров объединить свои религии с китайской социалистической мыслью.

Родерик Уай, бывший первый секретарь посольства Великобритании в Пекине, сказал изданию Business Insider в прошлом году: «У партии всегда были проблемы с религией, так или иначе, потому что зачастую религиозная деятельность подразумевает какую-то организацию».

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«Когда есть организации, партия очень хочет их контролировать», — добавил Уай.

Но под председательством Си Цзиньпина суровые меры правительства, похоже, принимают угрожающие масштабы.

«Они хотят … отрезать ислам от корней»

В западном регионе Синьцзян, где проживает большинство мусульманского уйгурского этнического меньшинства, властям удалось создать настоящее полицейское государство. По оценкам около 1, 5 миллиона мусульман китайское правительство заключили в тюрьмы.

На этой неделе Пекин заявил, что освободил большинство уйгуров из лагерей, но не представил достоверных доказательств этого факта.

Власти Пекина приказали, по крайней мере, 11 халяльным ресторанам и киоскам с едой убрать арабскую письменность и символы, связанные с исламом, сообщает Reuters.

«Они сказали, что это иностранная культура, и нужно использовать больше китайской культуры», — сказал один из менеджеров ресторана.

Коммунистическая партия интерпретирует символы ислама и арабского языка как клятву верности чему-то другому, кроме китайского государства.

В северном городе Иньчуань, где проживает наибольшая концентрация мусульман-хуэй в стране, власти запретили ежедневный призыв к молитве, поскольку это, якобы, создавало шумовое загрязнение, сообщило в прошлом году газета South China Post.

Один неназванный имам в Линься, центральный Китай, также сказал агентству Франс Пресс: «Они хотят отрезать ислам от корней. В наши дни детям не разрешают верить в Аллаха: только в коммунизм и партию. «

Власти также преследуют христиан за пределами санкционированных государством католических и протестантских объединений, сжигая Библии, закрывая церкви и приказывая людям отказаться от своей веры.

Некоторым церквях приходится устанавливать в здании камеры распознавания лиц, иначе их навсегда закроют.

Китай ограничивает религиозные операции в Тибете, а духовный лидер Далай-ламы все еще находится в изгнании.

Активисты говорят, что государство следит за повседневной деятельностью крупных тибетских монастырей, ограничивает поездки и общение верующих и регулярно задерживает монахов по обвинениям в терроризме.

Прошлым летом знаменитый китайский храм Шаолинь — древний буддийский монастырь, который считается местом рождения кунг-фу — впервые в своей 1500-летней истории поднял китайский флаг в рамках правительственной кампании по проявлению патриотизма.