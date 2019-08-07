Reuters: НАТО обеспокоено усилением влияния Китая в мире

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Генеральный секретарь НАТО сообщил, что НАТО обеспокоено усилением влияния Китая в мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО обеспокоено усилением влияния Китая в мире и Североатлантический Альянс должен оценить последствия увеличения присутствия Китая в мире в тех областях, которые могут бросить вызов безопасности странам-членам НАТО, — сообщают Джон Мэйер и Колин Пакхам в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Усиление военного присутствия Китая в Южно-Китайском море вызывает обеспокоенность США относительно его намерений. Соединенные Штаты призвали НАТО признать и адаптироваться к новым возникающим угрозам. «Речь идет не о усилении НАТО в Тихом океане, а о реагировании на тот факт, что Китай приближается к нам», — сказал Столтенберг в интервью агентству Reuters.

«Крупные инвестиции Китая в критически важную инфраструктуру в Европе, увеличение присутствия в Арктике и Африке, а также в киберпространстве вызывает обеспокоенность стран-членов НАТО», — добавил Столтенберг. «Таким образом, все это делает важным для НАТО решение проблемы роста Китая», — сказал Столтенберг.

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В Пекине сообщили, что экономические и военные успехи страны не представляют угрозы для других стран. Однако напряженность усилилась по мере обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что хотел бы разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эспер также отметил, что Китай дестабилизирует Индо-Тихоокеанский регион и обвинил Пекин в хищнической экономике, краже интеллектуальной собственности и усилении военного присутствия.