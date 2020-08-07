«Нас убили дважды»: в Сирии обнародованы фотографии замученных в пыточных камерах

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Благодаря обнародованным десяткам тысяч фотографий стали находится родственники замученных в пыточных камерах граждан

В Сирии некоторые семьи замученных в пыточных камерах граждан говорят, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сотни жертв пыточных камер Сирии только сейчас обнаруживаются благодаря обнародованным десяткам тысяч фотографий, тайно вывезенных из Дамаска семь лет назад. Для их семей изображение сломанного тела с числовой меткой — это все, что осталось от близких.

«Они умерли голодающими и голодными», — сказала 58-летняя Ум Мунзер Ясин, которая после просмотра бесчисленных фотографий истощенных трупов, наконец, нашла своего сына Джамиля. Инженер-компьютерщик Джамиль пропал без вести в июне 2011 года, когда тайная полиция забрала его из квартиры в Дамаске. На фотографии его тела, найденной его матерью, видно, что его жестоко пытали. «Если бы они застрелили моего сына, то это было бы лучше. Лучше умереть от пули, чем пройти через этот ад», — сказала Мунзер Ясин

Ее муж, врач, сказал: «Нас убили дважды: когда его арестовали и забрали, и второй раз, когда мы увидели фотографии». Он спросил: «Разве мы не люди?»

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Изображение Джамиля было среди 53 275 фотографий, тайно вывезенных на дисках и флеш-накопителях из Сирии бывшим сирийским армейским фотографом под кодовым именем «Цезарь», бежавшим в августе 2013 года. Его работа заключалась в том, чтобы фиксировать смерти в военных тюрьмах. По словам некоторых друзей, Цезарь скрывается из-за страха репрессий против него и его семьи. Reuters не смог связаться с ним для комментариев.

Теперь, спустя годы после того, как фотографии Цезаря впервые привлекли внимание общественности, они снова в центре внимания. Самые жесткие санкции США вступили в силу в июне за предполагаемые военные преступления против гражданского населения в соответствии с законом, названным в честь Цезаря.

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Президент Башар Асад в интервью 2015 года назвал фотографии «утверждениями без доказательств». Сирийское министерство информации и сирийская миссия ООН не ответили на запросы Reuters о комментариях относительно фотографий Цезаря и доказательств систематических пыток.

Правозащитные организации считают, что фотографии Цезаря содержат изображения 6 785 задержанных, большинство из которых были замучены сирийскими властями в первые месяцы акций протеста, которые переросли в гражданскую войну в Сирии, которая продолжается уже девятый год.

Состояние замученных, изуродованных и истощенных от голода тел затрудняет их идентификацию, сказал председатель группы Сирийской сети по правам человека Фадель Абдель Гани