Associated Press: Парижанам грозит отравление свинцом после пожара в Нотр-Даме

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Парижанам грозит отравление свинцом после пожара в Соборе Нотр-Дам де Пари

Во Франции представители Министерства здравоохранения сообщили, что у двух детей диагностировали серьёзное отравление свинцом, спровоцированное пожаром в Соборе Нотр-Дам де Пари, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Детская школа рядом с собором была закрыта из-за высокого содержания свинца на ее территории. В июне власти рекомендовали сдать анализы крови детям в возрасте до 7 лет и беременным женщинам, которые живут недалеко от Нотр-Дама. После проведенных анализов было установлено, что опасный уровень свинца в крови обнаружен у 18 школьников. У двух детей диагностировали серьёзное отравление металлом.

Работы по дезактивации Нотр-Дама, площади перед собором и прилегающих улиц были приостановлены в прошлом месяце под давлением инспекторов труда, обеспокоенных потенциальными рисками для рабочих. Министр культуры, отвечающий за восстановление Нотр-Дама, сказал, что работы возобновятся на следующей неделе с применением новых методов по дезактивации. Один из методов заключается в нанесении геля на землю для поглощения свинца. Гель должен будет высохнуть в течение трех дней. А потом его необходимо удалить.

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По данным регионального агентства здравоохранения, уровень содержания свинца остается очень высоким в некоторых местах внутри собора, в почве соседних улиц, парках и привокзальной площади. Эти районы закрыты для посещения с 15 апреля.

Напомним, в результате пожара в соборе Нотр-Дам было расплавлено 400 тонн свинцовых листов, покрывающих крышу храма.