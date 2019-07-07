На Аляске зафиксирована рекордная жара

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Приполярная часть Аляски установила новый температурный рекорд. На этой недели столбики термометров подымались до +32 градусов по Цельсию.

В окрестностях Анкориджа, крупнейшего города на Аляске, зафиксирован температурный рекорд. Добавим, что именно в этом городе живет свыше 40% населения всего американского штата, информирует enovosty.com/news.

На этой неделе в Анкоридже из-за высокой температуры воздуха фиксировались необычные для региона явления. Произошло большое количество лесных пожаров, а в реках очень сильно поднялась вода. Причиной послужили частые грозы и стремительное таяние ледников.

В этот период средняя температура, по словам метеорологов, достигает показателя +18. Максимально в июле воздух в Анкоридже прогревался до +24 градусов. Только один раз была зафиксирована 30-градусная жара.

Необычным стало и то, что май 2019 года также был особенно теплым в заполярном регионе Аляски. Это сильно насторожило и метеорологов, и экологов. С тех пор погода не перестает удивлять жителей штата: за теплым последним весенним месяцем последовал жаркий июнь, а теперь еще и солнечный июль.

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