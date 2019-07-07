Королева Елизавета проигнорировала церемонию крещения сына принца Гарри и Меган Маркл

Главная » Последние новости » Новости мира » Королева Елизавета проигнорировала церемонию крещения сына принца Гарри и Меган Маркл Королева Елизавета проигнорировала церемонию крещения сына принца Гарри и Меган Маркл

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Елизавета ІІ и ее супруг принц Филипп не пришли на церемонию крещения маленького Арчи – сына принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.

Британские СМИ на страницах своих изданий сообщили, что королева отсутствовала на таком важном событии из-за заранее запланированных обязательств, информирует enovosty.com/news.

Выходные, во время которых крестили Арчи, королева Елизавета заблаговременно распланировала. Она решила не отступать и провела эти дни вмести с принцем Филиппом в Сандрингеме.

Стало известно, что за два дня до крестин Британская королева посещала ферму Горги, расположенную в Эдинбурге. На следующую неделю у нее тоже все распланировано. В частности, известно, что Елизавета должна побывать в Кембриджшире.

В Сетях многие люди возмущены поступком королевы. Некоторые пишут, что для Елизаветы посетить королевскую конюшню намного важнее, нежели церемонию крещения собственного правнука.

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Однако королевский двор уже прокомментировал ситуацию. Представители Елизаветы передают, что ни королева, ни Филипп никоим образом не пытались оскорбить принца Гарри, Меган Маркл и маленького Арчи. Они извинились за свое отсутствие, сославшись на «предыдущие обязательства».