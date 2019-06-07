Reuters: Венесуэла переходит на натуральную экономику из-за катастрофической ситуации в стране

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Венесуэла переходит на натуральную экономику, а жители страны начали полагаться на бартерные обмены

В Венесуэле из-за экономического кризиса и гиперинфляции денежные купюры стали бесполезными, а доступ к терминалам, которые широко используются для проведения безналичных транзакций, отсутствует, поэтому жители Венесуэлы стали полагаться на бартерные обмены, — сообщает Карина Понс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Политический кризис в стране привел к отключению основных коммунальных услуг, таких как электроснабжение, телефон и интернет, что заставило многие города начать бороться за выживание.

Все большую популярность начала набирать натуральная экономика, которая резко контрастирует с годами нефтяного бума, когда изобилие проникало во все населенные пункты одной из богатейших стран Латинской Америки.

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В ходе посещения некоторых населенных пунктов Венесуэлы журналисты Reuters узнали, что жители обменивают рыбу, кофе в зернах и собранные вручную фрукты на предметы первой необходимости, чтобы свести концы с концами. Жители сельских районов редко ездят в близлежащие города из-за нехватки общественного транспорта, растущей нехватки топлива и непомерно высоких цен на потребительские товары.