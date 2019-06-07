Reuters: В России задержан известный антикоррупционный журналист

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Известный российский журналист Иван Голунов, известный своими громкими расследованиями коррупции среди московских чиновников, был задержан полицией по обвинению в распространении наркотиков

Российский журналист независимого информационного портала Meduza Иван Голунов, известный своими громкими расследованиями коррупции среди московских чиновников, был задержан полицией и обвинен в преступлениях, связанных с наркотиками, — сообщают Антон Зверев и Эндрю Осборн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

36-летний Иван Голунов был задержан полицией в центре Москвы по дороге на встречу с анонимным источником. В полиции сообщили, что в результате обыска в квартире Голунова были обнаружены наркотики. Если его признают виновным в распространении наркотиков, ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай считает, что полиция подбросила наркотики его клиенту из-за профессиональной деятельности журналиста. Джулай также отметил, что полиция отказалась брать анализы с рук или рюкзака журналиста для установления наличия следов наркотиков у Голунова.

В редакции информационного портала «Медузы», базирующегося в Латвии, заявили, что в последние месяцы Голунову угрожали из-за истории, над которой он работал.