Reuters: В России задержан известный антикоррупционный журналист

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Исторические фотографии в цвете

Все фото »

Новости мира

07.06.2019 г.
20:58В Москве начались одиночные пикеты в знак протеста против задержания журналиста (ФОТО)
20:42Reuters: Венесуэла переходит на натуральную экономику из-за катастрофической ситуации в стране
20:29Associated Press: США ударили по Ирану новыми санкциями
19:47Важно не допустить новой "холодной войны", - генсек ООН
17:56Reuters: В России задержан известный антикоррупционный журналист
16:38В РФ "прокремлевские крысы" набирают вес, - Александр Сотник
15:09"Грязная" российская нефть как пандемия, - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...
05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...
05.06.2019

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Украина может претендовать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не ранее окончания избирательного процесса, ...

Последние новости

07.06.2019 г.
22:30 Ученые смогли определить границу человеческой выносливости
22:00 Оказалось, злится полезно - ученые
21:30 До конца года Русановский мост будет полностью отремонтирован
21:07 Найден эффективный способ лечения рака груди
21:00 В Украине будет создана единая платформа "е-ветеран"
20:58 В Москве начались одиночные пикеты в знак протеста против задержания журналиста (ФОТО)
20:42 Reuters: Венесуэла переходит на натуральную экономику из-за катастрофической ситуации в стране
20:40 Кальян опаснее сигарет - Супрун
20:30 В некоторых городах Украины прокатилась волна "заминирования"
20:29 Associated Press: США ударили по Ирану новыми санкциями
20:00 Ученым удалось создать искусственный человеческий мозг
19:47 Важно не допустить новой "холодной войны", - генсек ООН
19:30 В Украине построят еще одну бетонную дорогу
19:17 В оккупированном Луганске на территории фабрики «Лутри» наблюдается скопление живой силы и техники оккупантов
18:52 В Украине создадут онлайн-платформу «е-ветеран»
18:39 Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019
18:12 Международные резервы Украины сократились из-за долговых выплат
17:56 Reuters: В России задержан известный антикоррупционный журналист
17:34 Появились новые подробности о пострадавших во время обстрела позиций ООС у поселка Новолуганское, - ВСУ
17:18 Украинские газодобывающие компании продолжают наращивать добычу газа
16:57 СБУ деактивировала взрывное устройство, заложенное вблизи детской площадки
16:38 В РФ "прокремлевские крысы" набирают вес, - Александр Сотник
16:18 Трагические новости с передовой, - Юсупова
15:57 В НКЦБФР планируют усовершенствовать законодательство для снижения цен на энергоносители
15:32 Российские оккупационные войска на Донбассе стягивают военную технику к линии разграничения, - разведка
15:09 "Грязная" российская нефть как пандемия, - Злой Одессит
15:00 Гигантская свалка: В Сети показали снимки малайзийского города, погребенного под тоннами мусора (ФОТО)
14:45 Высокий уровень сахара и жира в питании подрывает иммунитет и увеличивает риск сепсиса
14:30 Введение экологического стандарта для украинских автомобилей отложили до 2025 года
14:28 Медики сообщили, как побороть гипертонию
14:15 Меланию Трамп пригласили на финал конкурса "Мисс Украина"
14:05 В Украине создадут службы военного капелланства
13:38 Украина попала в пятерку стран, где граждане тратят львиную долю своей прибыли на алкоголь
13:30 Стало известно о политических планах Гриценко
13:24 Появились подробности жуткого артобстрела на Донбассе
13:18 Американский крейсер пошел на перехват российского военного корабля в Восточно-Китайском море
13:14 На Марсе найден вход в подземную базу (ВИДЕО)
13:11 Чехи массово выгоняют украинских заробитчан , но скоро ситуация изменится
13:00 Сериал НВО “Чернобыль” спровоцировал настоящий туристический бум в Украине
12:53 На Западе рассказали, как Зеленскому заменить недостаток "козырей" с Путиным
12:51 У европейцев будут новые паспорта
12:41 Восемь ракет в год: В Канаде построят космодром для украинских ракет
12:32 В Украине резко повысился спрос на подержанные автомобили
12:24 Шестнадцать Хиросим: ядерное оружие Северной Кореи оказалось намного мощнее, чем считалось ранее
12:17 Доказано, мужчины подвержены критическим дням
12:14 Медики назвали пять научных способов продления молодости
12:11 У США появятся гиперзвуковые ракеты и боеспособное лазерное оружие в 2023 году
12:02 Доллар больше не раскачивают, но он продолжает валиться
12:00 В Украине может резко упасть производство малины
11:57 Великобритания жестко ответила Путину на предложение забыть о Скрипалях
11:43 Эксперт рассказал, подорожает ли автомобильный газ и бензин в Украине
11:27 Скоро взлетят цены на гречку и на «Украинский» хлеб
11:04 Тереза Мэй покидает пост лидера британских консерваторов
10:54 Егеря и танки: Военный эксперт рассказал о формировании новых военных частей в Украине
10:46 Названы самые "золотые" продукты мая
10:25 В Украине могут закрыть большинство хостелов
10:25 Нормандия без Путина: Что стоит за новым витком изоляции Кремля?
10:18 США остановили обучение турецких пилотов из-за покупки С-400 в РФ
10:16 Нашли в реке: В Европе жестоко убита участница "Україна має талант"
10:12 Большие риски: В Украине вырастут цены на дешевый алкоголь
Все новости »

Reuters: В России задержан известный антикоррупционный журналист

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В России задержан известный антикоррупционный журналист
 
Печать Отправить на почту

 

 

Известный российский журналист Иван Голунов, известный своими громкими расследованиями коррупции среди московских чиновников, был задержан полицией по обвинению в распространении наркотиков

Российский журналист независимого информационного портала Meduza Иван Голунов, известный своими громкими расследованиями коррупции среди московских чиновников, был задержан полицией и обвинен в преступлениях, связанных с наркотиками, — сообщают Антон Зверев и Эндрю Осборн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

36-летний Иван Голунов был задержан полицией в центре Москвы по дороге на встречу с анонимным источником. В полиции сообщили, что в результате обыска в квартире Голунова были обнаружены наркотики. Если его признают виновным в распространении наркотиков, ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Reuters: В России задержан известный антикоррупционный журналист

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай считает, что полиция подбросила наркотики его клиенту из-за профессиональной деятельности журналиста. Джулай также отметил, что полиция отказалась брать анализы с рук или рюкзака журналиста для установления наличия следов наркотиков у Голунова.

В редакции информационного портала «Медузы», базирующегося в Латвии, заявили, что в последние месяцы Голунову угрожали из-за истории, над которой он работал.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 379

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стало известно о политических планах Гриценко
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров
Это опасная ловушка: Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Стало известно о политических планах ГриценкоЗеленский рассказал о судьбе нынешних министров"Это опасная ловушка": Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Все статьи


Армия

Радиолокационная станция AN/FPS-117 (США)
Радиолокационная станция 3DELRR (США)
Бронетранспортер Pbv 302 (Швеция)
Бронетранспортер Bison (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Алишер
УСМАНОВ
Ангела
МЕРКЕЛЬ
Тарас
ЧЕРНОВОЛ
Юрий
СТЕЦЬ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Нашли в реке: В Европе жестоко убита участница "Україна має талант" (2983)

Медики назвали пять научных способов продления молодости (2602)

Американский крейсер пошел на перехват российского военного корабля в Восточно-Китайском море (2405)

Боевики устроили настоящую бойню на Донбассе. Украина понесла большие потери (2374)

Нормандия без Путина: Что стоит за новым витком изоляции Кремля? (2006)

Медики сообщили, как побороть гипертонию (1999)

Меланию Трамп пригласили на финал конкурса "Мисс Украина" (1849)

Украина попала в пятерку стран, где граждане тратят львиную долю своей прибыли на алкоголь (1744)

Гигантская свалка: В Сети показали снимки малайзийского города, погребенного под тоннами мусора (ФОТО) (1738)

Великобритания жестко ответила Путину на предложение забыть о Скрипалях (1729)


Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




есть ли угроза дефолта в Украине


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 