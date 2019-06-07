Associated Press: США ударили по Ирану новыми санкциями

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Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Минфин США ввел новые санкции против Ирана за поддержку террористической организации «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР), — сообщает Мэтью Ли в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Минфин ввел санкции против компании «Persian Gulf Petrochemical Industries Company» и 39 ее дочерних компаний и иностранных торговых агентов. В заявлении Минфина говорится, что компания владеет 40% нефтехимических мощностей Ирана и отвечает за 50% нефтехимического экспорта страны.

В прошлом месяце Госдеп США сообщил, что организация «Корпус стражей Исламской революции» является «иностранной террористической организацией».

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«Мы намерены перекрыть финансирование ключевым субъектам нефтехимического сектора Ирана, которые оказывают финансовую поддержку КСИР», — заявил министр финансов Стивен Мнучин в своем заявлении. «Введенные санкции являются предупреждением о том, что США будут и дальше продолжать блокировать деятельность холдинговых групп и компаний нефтехимического сектора и других отраслей, оказывающих финансовую поддержку КСИР».