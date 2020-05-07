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В РФ врачи выпадают из окон больниц

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В РФ врачи выпадают из окон больницы после жалоб на нехватку рабочих средств

Два российских врача скончались, а еще один получил серьезные травмы в результате падений из окон больницы после того, как они оказались под давлением во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Точные обстоятельства инцидентов остаются неясными и их расследует полиция. В сообщении говорится, что двое врачей протестовали против условий работы. Доктор Александр Шулепов, который работал в команде скорой помощи в Воронежской области 2 мая выпал из окна второго этажа больницы, где проходил лечение от COVID-19, получив перелом черепа. В видео, опубликованном ранее в социальных сетях, он с коллегой Александром Косякиным жалуются на нехватку средств защиты. В видео 37-летний Шулепов сказал, что он был вынужден закончить свою смену, несмотря на то, что ему поставили диагноз COVID-19.

В РФ врачи выпадают из окон больниц

Но позже местные чиновники здравоохранения поделились еще одним видео Шулепова в социальных сетях, в котором он отказался от своих предыдущих жалоб, заявив, что это было эмоциональное сообщение. Коллега Шулепова Косякин был обвинен в распространении ложных новостей и сейчас находится под следствием. Он отказался от комментариев Associated Press.

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Доктор Елена Непомнящая, исполняющая обязанности главврача больницы, выпала из окна своего офиса сразу после видеоконференции с региональными чиновниками здравоохранения.

В РФ врачи выпадают из окон больниц

В сообщении говорится, что Непомнящая выступала против переоборудования палат в ее больнице для пациентов с коронавирусом из-за серьезной нехватки защитных средств и отсутствия специальных навыков у персонала. Непомнящая умерла 1 мая в реанимации.

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24 апреля доктор Наталья Лебедева получила смертельные травмы после падения из окна московской больницы, куда она поступила с подозрением на COVID-19. Она управляла станцией скорой помощи в российском учебном центре космических полетов «Звездный городок», который находится недалеко от Москвы.

В РФ врачи выпадают из окон больниц

Лебедева скончалась сразу после падения, что, по словам представителей здравоохранения, было несчастным случаем. Некоторые СМИ, однако, сообщают, что она была в смятении после того, как ее обвинили в том, что она не защитила свой персонал от заражения

Ранее сообщалось, что российские власти тратят миллионы рублей на разгон облаков во время отсутствия средств защиты у медицинских работников во время пандемии COVID-19.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 373

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