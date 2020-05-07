В РФ врачи выпадают из окон больниц

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В РФ врачи выпадают из окон больницы после жалоб на нехватку рабочих средств

Два российских врача скончались, а еще один получил серьезные травмы в результате падений из окон больницы после того, как они оказались под давлением во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Точные обстоятельства инцидентов остаются неясными и их расследует полиция. В сообщении говорится, что двое врачей протестовали против условий работы. Доктор Александр Шулепов, который работал в команде скорой помощи в Воронежской области 2 мая выпал из окна второго этажа больницы, где проходил лечение от COVID-19, получив перелом черепа. В видео, опубликованном ранее в социальных сетях, он с коллегой Александром Косякиным жалуются на нехватку средств защиты. В видео 37-летний Шулепов сказал, что он был вынужден закончить свою смену, несмотря на то, что ему поставили диагноз COVID-19.

Но позже местные чиновники здравоохранения поделились еще одним видео Шулепова в социальных сетях, в котором он отказался от своих предыдущих жалоб, заявив, что это было эмоциональное сообщение. Коллега Шулепова Косякин был обвинен в распространении ложных новостей и сейчас находится под следствием. Он отказался от комментариев Associated Press.

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Доктор Елена Непомнящая, исполняющая обязанности главврача больницы, выпала из окна своего офиса сразу после видеоконференции с региональными чиновниками здравоохранения.

В сообщении говорится, что Непомнящая выступала против переоборудования палат в ее больнице для пациентов с коронавирусом из-за серьезной нехватки защитных средств и отсутствия специальных навыков у персонала. Непомнящая умерла 1 мая в реанимации.

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24 апреля доктор Наталья Лебедева получила смертельные травмы после падения из окна московской больницы, куда она поступила с подозрением на COVID-19. Она управляла станцией скорой помощи в российском учебном центре космических полетов «Звездный городок», который находится недалеко от Москвы.

Лебедева скончалась сразу после падения, что, по словам представителей здравоохранения, было несчастным случаем. Некоторые СМИ, однако, сообщают, что она была в смятении после того, как ее обвинили в том, что она не защитила свой персонал от заражения

Ранее сообщалось, что российские власти тратят миллионы рублей на разгон облаков во время отсутствия средств защиты у медицинских работников во время пандемии COVID-19.