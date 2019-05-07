В Китае ведутся активные работы по строительству третьего авианосца (СХЕМА)

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Снимки, обнародованные Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, демонстрируют активное строительство в Китае полноразмерного авианосца. Первым китайским авианосцем Liaoning был украинский корабль советской эпохи, купленный в 1998 году и переоборудованный в Китае. Второй авианосец был построен в Китае, однако до сих пор проходит испытания.

Cогласно спутниковым снимкам, полученным и проанализированным американским аналитическим центром, cтроительство первого полноразмерного и третьего по счету авианосца в Китае идет полным ходом, — сообщает Грег Тороде и Бен Бланчард в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Снимки, обнародованные Центром стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, демонстрируют активное строительство авианосца на верфи Jiangnan. Китай официально не подтвердил, что строит третье крупное военное судно, несмотря на наличие некоторой информации в государственных СМИ. Сроки и масштабы строительства остаются государственной тайной. Усилия по созданию полноразмерного авианосца рассматриваются в качестве приоритетной задачи военной модернизации Китая.

На снимках CSIS виден изогнутый участок, который, по-видимому, заканчивается плоским 30-метровым фронтом и отдельной секцией корпуса шириной 41 метр. Аналитики сообщают, что это говорит о том, что судно, которое Китай назвал Типом 002, несколько меньше, чем 100 000-тонные американские авианосцы, но больше, чем 42 500-тонный французский авианосец «Шарль-де-Голль».

В ежегодном докладе Пентагона о военной модернизации Китая отмечается, что третий авианосец, вероятно, будет больше, чем первые два, и оснащен системой запуска катапульты для ускорения самолетов при взлете.

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До сих пор остается неясным, будет ли авианосец использовать атомную энергию. У Китая есть 10 атомных подводных лодок, но пока нет надводных кораблей с ядерными двигателями. Некоторые аналитики считают, что Китай пока не готов сделать этот шаг.

Сингапурский аналитик по региональной безопасности Института Юсефа Ишака ISEAS Ян Стори заявил, что полноразмерный авианосец заставит некоторых соседей Китая нервничать и подчеркнет важность стратегических отношений с США. «После завершения строительства он превзойдет любой военный корабль азиатских стран, включая Индию и Японию. Это еще один признак того, что Китай превратился в первостепенную военно-морскую державу Азии», — сказал Стори.

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Первые два китайских авианосца являются относительно небольшими и могут разместить всего около 25 самолетов. Первым китайским авианосцем Liaoning был украинский корабль советской эпохи, купленный в 1998 году и переоборудованный в Китае. Второй авианосец был построен в Китае, однако до сих пор проходит испытания. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию до 2020 года. В государственных СМИ Китая сообщается, что Китаю необходимо иметь как минимум шесть авианосцев.