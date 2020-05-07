ЕС призывает вернуться «назад в будущее»

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ЕС призывает вернуться "назад в будущее" и открыть шенгенские границы

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что Европейский союз должен вернуться «назад в будущее» и обеспечить открытие шенгенских границ. Об этом сообщает Габриэла Басзинска в Reuters, информирует enovosty.com/news.

Это говорит о желании Европейской комиссии как можно скорее восстановить свободное передвижение в шенгенской зоне.

«Теперь нам нужно вернуться назад в будущее, чтобы возобновить прежнюю жизнь. И мы должны сделать это, как только ситуация с COVID-19 позволит это», — сказала Йоханссон

В последние годы Шенген терпел один удар за другим, начиная с миграционного кризиса и заканчивая пандемией COVID-19. Текущие ограничения на поездки оказывают негативное влияние на туристический сектор Европы, наносят серьезный ущерб торговле и транспортной отрасли.

«В долгосрочной перспективе мы должны добиться большего успеха, чем вернуться к статусу-кво. Нужно обновить и еще усилить Шенген. Прежде всего, я хочу, чтобы к Шенгенскому соглашению присоединились Болгария, Румыния и Хорватия», — сказала она.