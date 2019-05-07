«Цифровой Дикий Запад»: Китайские шпионы используют хакерские программы Агентства национальной безопасности США

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Китайские шпионы используют хакерские программы Агентства национальной безопасности США для атак на американских союзников и частные компании в Европе и Азии. Действия Китая показывают, как разрастающийся киберконфликт создает цифровой Дикий Запад с небольшим количеством правил или определенностей

Китайские разведчики заполучили хакерские инструменты Агентства национальной безопасности (NSA) и перенаправили их для атаки на американских союзников и частные компании в Европе и Азии, — сообщают Николь Перлрот, Девид Е. Сенгер и Скотт Шейн в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Действия Китая показывают, как разрастающийся киберконфликт создает цифровой Дикий Запад с небольшим количеством правил или определенностей. Аналитики агентства Symantec считают, что китайская хакерская группа, которая использовала инструменты NSA, входит в число самых опасных китайских хакерских групп. Эта группа несет ответственность за многочисленные нападения на некоторые из наиболее важных объектов обороны в Соединенных Штатах, включая производителей космической, спутниковой и ядерной энергии.

Теперь открытие Symantec, обнародованное в понедельник, предполагает, что те же китайские хакеры, которых агентство отслеживало более десяти лет, использует против агентства его же оружие. NCA использовало вредоносное ПО для уничтожения иранских ядерных центрифуг, а затем обнаружило, как один и тот же код распространяется по всему миру, нанося урон случайным целям, включая американских бизнес-гигантов, таких как Chevron.

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Исследователи Symantec убеждены, что китайские разведчики использовали американские инструменты для проведения крупных кибер-атак по крайней мере в пяти странах: Бельгии, Люксембурге, Вьетнаме, Филиппинах и Гонконге. В число целей входили научно-исследовательские организации, учебные заведения и компьютерные сети союзников США. По словам представителя Symantec, одна атака на крупную телекоммуникационную сеть могла предоставить офицерам китайской разведки доступ к сотням тысяч или миллионам частных сообщений.