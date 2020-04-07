Во многих странах карантин будет продлён минимум до августа, — исследование

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Американские аналитики провели исследование, целью которого являлось определить, когда стоит ожидать пик заболеваемости на COVID-19 в разных странах и в связи с этим, будет ли отменён карантин в ближайшей перспективе. Результаты неутешительные.

Так, специалисты американской консалтинговой компании Boston Consulting Group, рассчитали продолжительность карантинных мер в разных странах и их взаимосвязь с пиками по заболеваемости на COVID-19 и выяснили, что большинству стран не стоит ожидать быстрого завершения жёсткого карантина. , информирует enovosty.com/news.

Пик заболеваемости на коронавирус в большинстве стран начнётся не ранее второй половины апреля и продлится весь май. Особенно это касается европейских стран и США. В этих странах карантин смогут снять не ранее июля, а вот страны Африки, Аргентина и Бразилия должны будут продолжить карантинные мероприятия вплоть до августа, поскольку согласно данных исследования, пик заболеваемости там придётся только на июнь месяц.

В ходе работы сотрудники консалтинговой компании использовали различные данные, которые и легли в основу исследования, а именно: эффективность карантинных мер властей разных стран, ежедневный прирост по заболеваемости, а также инфраструктура медучреждений.

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Интересно, что далеко не по всем странам удалось провести расчеты, поскольку по ряду стран у аналитиков не было возможности получит все необходимые данные для расчетов.

Исходя из результатов исследования, полагаться на сезонность коронавирусной инфекции и на то, что к лету вирус отступит и карантин будут отменён, увы, не приходится.