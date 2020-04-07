В США основные фондовые индексы продолжают расти

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В США основные фондовые индексы продолжают расти на фоне новостей о снижении уровня заболеваемости COVID-19

В Соединенных Штатах Америки основные фондовые индексы продолжают расти после появления информации о снижении уровня заболеваемости вирусом COVID-19 в США, информирует enovosty.com/news.

Фьючерс на индекс S&P 500 увеличился на 81,62 пункта или на 3,09% и составил 2 726,12.

Фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 782,0 пункта или на 3,48% и составил 23 270,0.

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Фондовые индексы выросли на фоне увеличения стоимости акций компаний Exxon Mobil, Halliburton, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Carnival Corp и др.

Акции Exxon увеличились на 4,9%, а акции Halliburton поднялись на 5,7% из-за ожидания нефтяного рынка о достижении договоренности между мировыми производителями нефти о сокращении добычи. Акции Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean и Carnival Corp выросли почти на 25%.