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15:23 Япония выделит на поддержку экономики около $1 трлн, каждая семья получит $2,75 тысяч
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В США для военных подготовили инструкцию по самостоятельному изготовлению защитных масок

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В США для военных подготовили инструкцию по самостоятельному изготовлению защитных масок для лица

Школа боевого обеспечения морской пехоты США опубликовала инструкцию по изготовлению маски для лица в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В инструкции маску предлагается делать из обычной футболки. Ранее Пентагон выпустил приказ, согласно которому всем американским военнослужащим в обязательном порядке необходимо носить лицевые защитные маски.

В США для военных подготовили инструкцию по самостоятельному изготовлению защитных масок

Однако в Минобороны сообщили, что защитные маски выдавать не будут и личному составу необходимо лично позаботиться о своих масках.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 177

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