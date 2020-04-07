В США для военных подготовили инструкцию по самостоятельному изготовлению защитных масок

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В США для военных подготовили инструкцию по самостоятельному изготовлению защитных масок для лица

Школа боевого обеспечения морской пехоты США опубликовала инструкцию по изготовлению маски для лица в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В инструкции маску предлагается делать из обычной футболки. Ранее Пентагон выпустил приказ, согласно которому всем американским военнослужащим в обязательном порядке необходимо носить лицевые защитные маски.

Однако в Минобороны сообщили, что защитные маски выдавать не будут и личному составу необходимо лично позаботиться о своих масках.

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