Киберпреступники в Индии вышли на новый уровень: онлайн-мошенник попытался продать самую большую статую в мире

Главная » Последние новости » Новости мира » Киберпреступники в Индии вышли на новый уровень: онлайн-мошенник попытался продать самую большую статую в мире Киберпреступники в Индии вышли на новый уровень: онлайн-мошенник попытался продать самую большую статую в мире

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На этой неделе полиция Индии подала иск против неизвестного онлайн-мошенника, который пытался продать самую большую статую в мире за 4 миллиарда долларов.

Он утверждал, что полученные средства будут использованы, чтобы помочь правительству штата Гуджарат финансировать свою борьбу с коронавирусом, информирует enovosty.com/news.

В то время как заговор с целью продажи «Статуи Единства», монумента, который почти в два раза превышает высоту Нью-Йоркской Статуи Свободы, является одним из самых наглых случаев, полиция заявляет, что киберпреступность возросла с тех пор, как в стране возникла угроза здоровью.

По словам чиновников федерального министерства внутренних дел, из-за разных случаев мошенничества, начиная от бесплатных мобильных пополнений и заканчивая бесплатными подписками Netflix, за последние четыре недели киберпреступность выросла на 86%.

Полиция и сотрудники органов внутренней безопасности заявили, что мошенники создали поддельную версию флагманского интерфейса платежей «PM CARES Fund», который на первый взгляд похож на настоящий, и многие индийцы стали жертвами злоумышленников.

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«Мы получили более 8300 жалоб от частных лиц по всей Индии, которые перевели тысячи долларов на фальшивые счета», — сказал высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел, добавив, что процесс поиска преступников является сложной задачей.

CERT-In, индийская команда реагирования на компьютерные инциденты и ReBIT, технологическое подразделение Резервного банка Индии, недавно выпустили предупреждения об онлайн-угрозах и мошенничестве и попросили финансовые учреждения быть в курсе событий.

«Секретная служба США также предупредила страны, что в период неопределенности и роста онлайн-активности киберпреступники активно работают над тем, чтобы использовать текущую историю COVID-19 в своих целях», — сказал высокопоставленный чиновник Нитин Бхатнагар из Совета по стандартам безопасности PCI.

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Источник: Reuters