Австралия нашла лекарство, которое способно уничтожить COVID-19 за 48 часов

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Австралийские учёные протестировали один из уже существующих противовоспалительных препаратов, который продемонстрировал ошеломляющие результаты в борьбе с коронавирусом, уничтожив его за двое суток.

Результаты своего исследования учёные опубликовали в издании Antival Reseach, информирует enovosty.com/news.

Так, учёные Института биомедицинских исследований Монаша под руководством доктора Кайли Вогстафф пришли к выводу, что препарат ивермектин способен остановить рост SARS-CoV-2 в клетке в течении 48 часов.

Как отмечает учёный, только одна доза способна удалить ДНК вируса уже за 48 часов, но даже за сутки можно наблюдать ее значительное сокращение.

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Стоит отметить, со данное исследование было проведено в лаборатории, поэтому следующий этап — это тестирование на группах добровольцев. Кроме того, ещё один важный фактор над которым надо ещё поработать — это определение дозы, которая била бы эффективна и одновременно безопасна для пациентов.

Насколько действенным окажется данный метод можно будет судить только после проведения клинических исследований, которые требуют дополнительного финансирования, — отмечет Кайли Вогстафф.