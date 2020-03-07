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Россия вошла в число мировых лидеров по количеству долларовых миллиардеров

Главная » Последние новости » Новости мира » Россия вошла в число мировых лидеров по количеству долларовых миллиардеров
 
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Россия заняла пятое место в мире по количеству долларовых миллиардеров. Таких сверхбогачей в РФ 103 человека.

Об этом сообщают Открытые медиа, информирует enovosty.com/news.

8 924 человека имеют состояние более $30 млн — это девятое место в мире. Россия — мировой лидер по доле богатства в руках 1% населения.

Доля богатства, сосредоточенного в руках 1% сверхбогатых людей по сравнению со всеми остальными гражданами страны:

1. Россия — 58%
2. США — 35%
3. Германия -30%
5. Великобритания — 25%
4. Япония — 18%

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При этом число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составляет более 20 млн человек.

Россия вырвалась в лидеры по числу сверхбогатых

В руках сверхбогатого 1% россиян сосредоточено более половины общего дохода жителей страны — это больше, чем где бы то ни было в мире, подсчитало агентство Knight Frank.

Publiée par Открытые медиа. OpenEconomy sur Vendredi 6 mars 2020


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1394

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