Россия вошла в число мировых лидеров по количеству долларовых миллиардеров
Россия заняла пятое место в мире по количеству долларовых миллиардеров. Таких сверхбогачей в РФ 103 человека.
Об этом сообщают Открытые медиа, информирует enovosty.com/news.
8 924 человека имеют состояние более $30 млн — это девятое место в мире. Россия — мировой лидер по доле богатства в руках 1% населения.
Доля богатства, сосредоточенного в руках 1% сверхбогатых людей по сравнению со всеми остальными гражданами страны:
1. Россия — 58%
2. США — 35%
3. Германия -30%
5. Великобритания — 25%
4. Япония — 18%
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При этом число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составляет более 20 млн человек.
Россия вырвалась в лидеры по числу сверхбогатых
В руках сверхбогатого 1% россиян сосредоточено более половины общего дохода жителей страны — это больше, чем где бы то ни было в мире, подсчитало агентство Knight Frank.
Publiée par Открытые медиа. OpenEconomy sur Vendredi 6 mars 2020