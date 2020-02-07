Великобритания, Германия и Италия объявили о новых случаях заболевания китайским коронавирусом, — Associated Press

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В Европе сообщили о новых случаях заболевания китайским коронавирусом

Великобритания, Германия и Италия объявили о новых случаях заболевания китайским коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания в Европе достигло 31 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Помимо Германии, Великобритании и Италии в других странах также есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Во Франции, Бельгии, Швеции, Финляндии, Испании и других странах есть больные инфицированные коронавирусом.

В Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что на следующей неделе ВОЗ созывает международную научно-исследовательскую конференцию. На пресс-конференции Гебреесус заявил, что ВОЗ приглашает ученых со всего мира принять участие в конференции для определения приоритетов по проведению дальнейших исследований и координации усилий по поиску эффективных лекарств и вакцин.

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