В одной из пещер Канады обнаружили насекомое из последнего ледникового периода (ФОТО)

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Присутствие вида в пещере, которая до недавнего времени была покрыта толстым ледяным покровом, говорит о том, что это может быть давно потерянный выживший вид.

Новый вид, обнаруженный глубоко в пещере в Канаде, может быть просто неизвестным ранее насекомым. Или это может оказаться чем-то гораздо большим – выжившим существом из последнего ледникового периода, который закончился много тысяч лет назад, информирует enovosty.com/news.

Открытие, опубликованное в Subterranean Biology, рассказывает о примитивном членистоногом, названном Haplocampa wagnelli, которое живет в пещерах Ванкувера, недалеко от города Порт Альберни.

Само наличие вида в пещере, которая до недавнего времени была покрыта толстым ледяным покровом, говорит о том, что это может быть давно потерянный выживший вид.

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«Новый вид довольно интересен своими трогломорфными признаками: усики с 32 антенками — обонятельные хеморецепторы, каждый из которых имеет многоперфорированную спирально-свернутую структуру, и многочисленные сенсибилизированные бороздки», — говорится в докладе исследования. «Кроме того, это один из самых северных трогломорфных видов, колонизировавший область, занятую ледниковым покровом поздней висконсинской Северной Америки во время последнего ледникового максимума».

Последний ледниковый максимум произошел во время последнего ледникового периода. Обширные ледяные щиты покрывали большую часть Северной Америки, Северной Европы и Азии. Ледяные щиты достигли своей самой большой зоны покрытия около 26 500 лет назад, прежде чем наконец отступили.

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В отличие от других приспособленных к пещере камподеидных диплуранов, которые имеют удлиненные и тонкие тела, Haplocampa wagnelli имеет слегка удлиненные усики и ноги и более крупное тело. Исследователи пришли к выводу, что вид не является исключительно подземным и, вероятно, также присутствует в почвенных средах обитания.