В деле Скрипалей всплыла еще одна фамилия и новые подробности

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Александру Петрову и Руслану Боширову помогал третий человек, чью фамилию озвучили в Британии

Авторитетное британское издание сообщило о том, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль причастен еще один офицер военной разведки РФ Сергей Федотов. Понятное дело, что имя его вымышленное. Этот человек приехал в Британию ради дела, а затем должен был улететь в Россию, но в последний миг изменил решение. Потому, скорее всего, сообщник, которым теперь так заинтересовалось следствие, остался на территории Британии, информирует enovosty.com/news.

Журналисты рассказали о том, что офицер разведки РФ помогал Петрову-Боширову, которых назвали виновными в отравлении Скрипалей.

Британские спецслужбы полагают, что в деле об отравлении «Сергей Федотов» отвечал за планирование операции и занимался разведкой на местности.

Ранее следствие полагало, что тройка «Петров», «Боширов» и «Федотов» вернулись на территорию Российской Федерации 4 марта прошлого года, но стало известно о том, что что-то пошло не по плану и им пришлось изменить решение в последний момент.

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