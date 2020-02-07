«Ржач полный. Реальный рейтинг!»: В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) "Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО)

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В Москве провели оригинальный эксперимент: повесили огромный портрет Путина в лифте московской многоэтажки. Жители подъезда не обрадовались новому дизайну.

В лифте установили камеру, которую не заметили некоторые жильцы дома. Реакция людей стала своеобразным соцопросом:, информирует enovosty.com/news.

Видео выложили на Youtube-канале «Блог Бабули».

«Класс! Надо флешмоб провести по всей России»; «Реально, 99% людей его не любят… вывод простой»; «Ржач полный. Реальный рейтинг!!!»; «Очень символично! именно таким будет падение этой власти, которая держится на жвачке»; «Уж если жители московского подъезда не обрадовались новому дизайну, то что говорить о регионах»; «точно охренели)) Он уже даже в лифте…», — пишут пользователи в комментариях.

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