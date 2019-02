Религиозные преследования в России: Датчанину дали шесть лет тюрьмы за «экстремизм»

Областной суд России приговорил Свидетеля Иеговы Дениса Кристенсена к шести годам лишения свободы, что вызвало возмущение мирового сообщества.

Областной суд России приговорил Свидетеля Иеговы датчанина Дениса Кристенсена к шести годам лишения свободы «за экстремизм», что, возможно, является самым суровым примером преследования свободы вероисповедания в России за последние годы, — сообщается в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Суд в Орле признал Дениса Кристенсена виновным в экстремизме, что сделало его первым Свидетелем Иеговы в России, которого отправили в тюрьму. Кристенсен был задержан во время полицейского рейда на молитвенном собрании, которое он проводил в мае 2017 года. «Я не согласен с этим решением, это большая ошибка», — сказал Кристенсен журналистам после вынесения приговора в городе Орле. Его жена Ирина Кристенсен добавила: «Мне очень грустно, что такое происходит в России. То же самое может случиться с любым из нас».

Приговор был встречен с ужасом во всем мире, в том числе посольством США, которое выразило свою обеспокоенность и призвало Россию уважать религиозную свободу человека. Россия в последние годы использовала свои неясно сформулированные законы об экстремизме, чтобы преследовать несогласных оппозиционных активистов и религиозные меньшинства.

Читайте: В России "неугодных" верующих обвиняют в экстремизме и сажают в тюрьму

Напомним, Россия официально запретила Свидетелей Иеговы в 2017 году и объявила религиозную группу экстремистской организацией. Почти 100 членам организации предъявлены обвинения, а более 20 человек находятся в тюрьме в ожидании суда. Пол Джиллис, представитель Свидетелей Иеговы, сказал в заявлении по электронной почте, что Кристенсен не совершил никакого преступления и что он был осужден «просто за исповедание своей христианской веры». «Этот вердикт показывает, насколько хрупкой стала религиозная свобода в России», — сказал Джиллис.

Представитель посольства США Андреа Калан выразила обеспокоенность. «Глубоко обеспокоена шестилетним приговором, вынесенным Свидетелю Иеговы Деннису Кристенсену», — написала она в Твиттере.

Deeply concerned by the six-year sentence imposed on Jehovah’s Witness Dennis Christensen. We agree with President Putin that persecuting peaceful believers is utter nonsense, and call on Russia to respect freedom of religion. #ReligiousFreedom

— Andrea Kalan (@USEmbRuPress) 6 февраля 2019 г.