НАТО расширяется: Македония присоединяется к Альянсу

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Македонии Никола Димитров подписали «протокол о вступлении Македонии в НАТО»

Маленькая балканская страна Македония сделала большой шаг к тому, чтобы стать 30-м членом крупнейшего в мире военного альянса НАТО, — сообщают Лорн Кук и Константин Тесторидес в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Македонии Никола Димитров провели церемонию подписания «протокола о вступлении Македонии в НАТО», ознаменовавшей присоединение балканской страны к НАТО. Димитров сказал, что церемония «является результатом работы многих поколений», и поблагодарил премьер-министров Греции и Македонии за преодоление спора об наименовании территорий.

«Это исторический случай. Мы долго ждали, что Македония присоединитесь к нашей семье», — сказал Столтенберг. По его словам, церемония подписания знаменует собой начало процесса ратификации. Напомним, Черногория, последняя присоединившаяся к НАТО страна, должна была ожидать ратификации соглашения около года, чтобы все члены официально одобрили протокол. «Я уверен, что процесс ратификации будет проходить гладко», — сказал Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп и его коллеги из НАТО должны провести саммит в Лондоне в декабре. Встреча, посвященная 70-летию НАТО, предоставит прекрасную возможность официально приветствовать Северную Македонию в составе НАТО в случае завершения процесса ратификации.

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