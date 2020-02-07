Мы видели много странных вещей в парламенте, но это превзошло все: Лиса вызвала хаос в британском парламенте — The Guardian (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Мы видели много странных вещей в парламенте, но это превзошло все: Лиса вызвала хаос в британском парламенте - The Guardian (ФОТО) Мы видели много странных вещей в парламенте, но это превзошло все: Лиса вызвала хаос в британском парламенте - The Guardian (ФОТО)

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Лиса вызвала хаос после того, как, минуя полицию, вошла в здание британского парламента вечером в четверг.

Фото: @ Giuseppesollo / PA, информирует enovosty.com/news.

Животное было замечено персоналом, лиса спокойно разгуливала по коридорам парламента, уклоняясь от полиции, — сообщает The Guardian.

Позже лису заметили поднимающейся по лестнице и пробирающейся в Portcullis House

Сообщение в Twitter депутата консервативной партии Джулии Лопес гласило: «Команда Лопес: просто покидаю Вестминстерский офис вечером и вижу лису, поднимающуюся на эскалаторе в Portcullis House! Мы видели много странных вещей в парламенте, но это превзошло все!»

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Депутат-лейборист Керри Маккарти позже выложила в Twitter фотографию лисы, отметив, что лиса спустилась на два этажа ниже с хэштегом «#Foxontherun».

Полиция, согласно сообщениям, все таки догнала хитрую лису в здании парламента, пока она не добралась до четвертого этажа. Надев специальные перчатки, полицейские в итоге сумели уложить ее в ящик и в конце концов выпустить лису на волю, — пишет издание.

Видеозапись, опубликованная в Twitter, показала, что лису вывезли из здания на деревянной панели, закрытой коробкой. Затем животное было освобождено неподалеку. Ошеломленной и сбитой с толку, лисе удалось избежать столкновения с полосой встречного движения и поспешно уйти в ночь, что положило конец британскому инциденту.