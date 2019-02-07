«Мы будем открыты для предложений США по новому ядерному пакту», — МИД России

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Россия будет готова рассмотреть новые предложения Соединенных Штатов о замене договора времен холодной войны более широким соглашением, включающим больше стран.

Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Россия приостановила действие Договора о ракетах средней и малой дальности (РМСД) в выходные дни после того, как Вашингтон объявил, что он выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Россия не прекратит то, что, по ее словам, является нарушением пакта. Москва отвергает эти обвинения, информирует enovosty.com/news.

Договор 1987 года устраняет ракетные арсеналы средней и малой дальности двух крупнейших в мире ядерных держав, но оставляет другим странам свободу в их производстве и развертывании.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что хотел бы провести переговоры, направленные на создание нового договора о контроле над вооружениями.

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«Мы, конечно, видели в заявлении президента Трампа упоминание о возможности нового договора, который может быть подписан в красивой комнате, и что этот договор должен также включать другие страны в качестве его участников. И мы с нетерпением ожидаем, что это предложение будет конкретизировано и размещено на бумаге или другими способами», — сказал Рябков на пресс-конференции в Москве.

Рябков заявил, что Соединенные Штаты не направили в Москву никаких конкретных предложений по новому соглашению.