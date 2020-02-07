Каждый американский налогоплательщик потратил более $8000 на войну в Ираке, — исследование

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Война в Ираке обошлась почти в 2 триллиона долларов, что составляет примерно 8000 долларов на каждого налогоплательщика США и 9 процентов государственного долга.

Текущие расходы федерального правительства на операции в зоне конфликта в Ираке составляют, по оценкам, $1,922 млрд. Они включают увеличение базового бюджета в финансировании со стороны Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию (USAID), национальной безопасности, бонусов за повторный призыв, расходы на здравоохранение для ветеранов боевых действий, а также накопленные проценты по долгу, согласно анализу и январскому отчету проекта The Cost of Wars., информирует enovosty.com/news.

Согласно отчету, прямые военные расходы Пентагона на войны после 11 сентября привели к выплате процентов в размере около 444 миллиардов долларов. Автор исследования предупреждает, что даже если боевые действия прекратятся сегодня, и администрация Трампа выйдет из всех продолжающихся боев, эти совокупные процентные выплаты продолжат расти.

«За последние 18 лет участия в боевых действиях в Южной Азии и на Ближнем Востоке американское правительство финансировало эту войну за счет заимствования средств, а не за счет альтернативных средств, таких как повышение налогов или выпуск военных облигаций», — пишет Хейди Пельтье, автор доклада. «Затраты на войны после 11 сентября включают в себя не только расходы на операции, оборудование и персонал, но и процентные расходы по этому долгу».

Цифры взяты из данных 2019 года, предоставленных Исследовательской службой Конгресса, Центром изучения долгосрочных перспектив в Бостонском университете и Институтом Уотсона в Университете Брауна. Они показывают расходы на операции за рубежом с сентября 2001 года.

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В 2007 году Бюджетное управление Конгресса рассчитало, что текущие расходы на военное участие Америки в Ираке и Афганистане превысят 2,4 триллиона долларов США к 2017 году, из которых 1,9 миллиарда долларов будут потрачены на Ирак.

Война дороже, чем просто сапоги на земле и оборудование, доставленное на театры конфликтов. Физические и эмоциональные травмы, которые несут солдаты и те, кто живет в зонах военных действий, зачастую не поддаются исчислению. Но 4,1 миллиона ветеранов, которые служили в войнах после 11 сентября, получают медицинские пособия, в том числе компенсации, — цифра приближается к 199 миллиардам долларов, согласно отчетам Департамента по делам ветеранов.

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Авторы проекта The Cost of Wars считают, что расчет общих затрат на войну — экономических, политических и человеческих — важен для обеспечения того, чтобы американцы могли делать обоснованный выбор в отношении политики, связанной с войной.

Президент Дональд Трамп продолжает обещать сокращение участия США в «бесконечных войнах» в Сирии, Ираке и Афганистане. В последние месяцы в регион было введено еще больше войск для защиты американских интересов после убийства Кассема Сулеймани в Багдаде, что вызвало постоянные угрозы для войск, дислоцированных в Сирии и Ираке.

В январе иракский парламент проголосовал за изгнание американских войск из страны, но военные и коалиционные усилия по борьбе с возрождающимся исламским государством все еще продолжаются.

Источник: Newsweek