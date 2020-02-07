Кадровые перестановки в МВФ: Георгиева отправляет в отставку своего первого зама

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Первый заместитель директора-распорядителя МВФ покидает свой пост за 19 месяцев до окончания срока своего контракта

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что ее первый заместитель Дэвид Липтон покинет свой пост в конце февраля. Увольнение Липтона происходит за 19 месяцев до окончания срока его контракта, информирует enovosty.com/news.

«Я верю в работу МВФ», — говорится в заявлении Липтона. «Для меня было честью работать здесь… Фонд является организацией, предоставляющей неоценимые услуги своим членам и мировой экономике. И я рад, что работал так долго.

В МВФ сообщили, что поиск преемника Липтона начнется в ближайшее время. Традиционно МВФ возглавлял европеец, в то время как место его заместителя занимал американец, что подчеркивает статус США как крупнейшего инвестора фонда. Сейчас неясно, продолжит ли Георгиева эту традицию или выберет гражданина другой страны для этой работы.

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