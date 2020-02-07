Береговая охрана Японии получила большое патрульное судно Shunkō

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

07.02.2020 г.
14:00Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных персон Великобритании
13:34Мы видели много странных вещей в парламенте, но это превзошло все: Лиса вызвала хаос в британском парламенте - The Guardian (ФОТО)
08:19Во время спецоперации ликвидирован опаснейший главарь "Аль-Каиды"
07:50Береговая охрана Японии получила большое патрульное судно Shunkō
07:10Каждый американский налогоплательщик потратил более $8000 на войну в Ираке, - исследование
06.02.2020 г.
21:49Американские морпехи успешно провели испытания автомобиля-амфибии Amphibious Combat Vehicle (ВИДЕО)
21:32ВОЗ созывает глобальный форум из-за коронавируса
Все новости мира

Аналитика

07.02.2020

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Верховная Рада (ВР) приступила к рассмотрению финальной версии скандального законопроекта о рынке земли. Ко второму чтению в документ внесли 4018 правок. ...
06.02.2020

Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде

Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, Дія в действии и страсти в Раде
Министерство цифровой трансформации представило свое мобильное приложение "Дія", американскому президенту удалось избежать импичмента, а в Раде пересмотрели ...
06.02.2020

Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине

Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Брексит, о котором долго и нудно говорили все, кому не лень, свершился. Выход Великобритании из Евросоюза был вроде бы ожидаемым, но длился так долго, ...

Последние новости

07.02.2020 г.
14:28 Возобновление поставок воды в Крым закроет для Москвы историю про аннексию полуострова - Павел Казарин
14:15 Volkswagen Passat оказался под угрозой исчезновения с американского рынка
14:00 Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных персон Великобритании
13:45 В природно-заповедном фонде Киева появится 6 новых объектов
13:38 Трансляция мелодрам на русском языке на телеканале 1+1 - это демонстрация своей неполноценности, - Соломия Бобровская (ВИДЕО)
13:34 Мы видели много странных вещей в парламенте, но это превзошло все: Лиса вызвала хаос в британском парламенте - The Guardian (ФОТО)
13:30 Авианосец USS Gerald R Ford прошел тесты на совместимость с различными воздушными судами (ФОТО)
13:15 Эксперты рассказали, когда водителям в Украине необходимо включать ближний свет фар
13:02 На реке Припять хотят возобновить полноценное судоходство
12:58 Надо поднимать реальный сектор экономики, а не прогибаться перед МВФ, - Юрий Бойко (ВИДЕО)
12:55 Организатор крупнейшей финансовой пирамиды Берни Мейдофф, приговоренный к 150 годам, попросил отпустить его на свободу
12:10 Становится всё больше: Украина не может реализовывать весь добытый уголь
11:57 Недопустимо разрешать иностранным банкам приобретать украинскую землю, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
11:10 "Я же не знала, что нельзя в этот е*аный Крым": Россиянку не пустили в Украину на собственную свадьбу
11:01 Законопроект о дезинформации: Это инструмент цензуры и палач свободы словы в Украине, - Виктория Сюмар (ВИДЕО)
10:45 Украинцам могут изменить продолжительность отпуска
10:45 Новшества Форсюк в дорожном строительстве обойдутся отрасли в 6 млрд. грн. – СМИ
10:10 Стало известно, как учителям получить обещанную надбавку
10:03 Великобритания удивила решением по санкциям против РФ
09:43 Тимошенко считает, что Рада примет земельную реформу на следующей неделе (ВИДЕО)
09:37 Concord bank начал выдавать платежные карты через Viber
09:09 Война на Донбассе: Враг внезапно перешел к новой тактике
09:06 "Мы уже почти как Япония": Украинцам готовят "сюрприз" с пенсионным возрастом
08:47 Украинцев растрогала история воинов братьев-близнецов
08:22 Появилась первая статистка по приложению "Дія"
08:19 Во время спецоперации ликвидирован опаснейший главарь "Аль-Каиды"
07:50 Береговая охрана Японии получила большое патрульное судно Shunkō
07:40 В Украине хотят в 5 раз увеличить штраф для пешеходов-нарушителей
07:30 Украинские пилоты провели тренировку на МиГ-29 в сложных метеоусловиях (ФОТО)
07:10 Каждый американский налогоплательщик потратил более $8000 на войну в Ираке, - исследование
07:00 Шведский автопроизводитель Volvo достиг рекордных продаж гибридов
06.02.2020 г.
23:50 Королева Елизавета II отметила годовщину правления - 68 лет на престоле: интересные факты (ФОТО)
23:00 Названа самая дорогая автомобильная компания мира
22:40 На оккупированном Донбассе перевернулся автобус с людьми: есть погибшие
22:35 Звездные войны: В созвездии Центавра запечатлели последнюю битву двух звёзд (ВИДЕО)
22:30 Корпус морской пехоты США собирается приобрести дополнительные радары нового поколения
22:20 Польша отказалась от российского угля
21:49 Американские морпехи успешно провели испытания автомобиля-амфибии Amphibious Combat Vehicle (ВИДЕО)
21:32 ВОЗ созывает глобальный форум из-за коронавируса
21:19 В Нидерландах университет заплатил выкуп хакерам в размере 197 тысяч евро
20:54 В РФ очередная компания объявила о банкротстве, - Злой Одессит
20:38 СБУ блокировала сбыт контрафактных сигарет
20:14 В ВОЗ предупредили, что еще слишком рано говорить о пике распространения коронавируса
19:54 Два водителя трамваев из Киева впервые представят Украину на чемпионате Европы по мастерству вождения
19:46 В Турции самолет при посадке рухнул в овраг, - Reuters
19:29 В Киеве выделят рекордные 170 млн гривен на общественные инициативы киевлян
19:18 Украинцы уже в марте должны получить цифровые паспорта
18:52 Игорь Чаленко рассказал о значении уменьшения количества депутатов для страны
18:25 В Китае ввели жесткие меры для борьбы с коронавирусом и начали клинические испытания нового препарата
18:17 В Украине продажа электромобилей выросла на треть
18:14 Twitter объявил о росте аудитории на 26 миллионов человек, благодаря алгоритмической ленте
17:56 Нацполиция блокировала транснациональный канал торговли людьми
17:38 У «Слуг народа» пошатнулась уверенность, что закон о рынке земли будет принят, - Юрий Бойко (ВИДЕО)
17:10 Отделения "Укрпочты" оборудуют терминалами: подробности
17:06 Власть начала наступление на медиа и свободу слова в Украине, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
16:52 Оккупанты на Донбассе используют дома местных жителей, - СЦКК
16:20 Объем вложений иностранцев в украинские ОВГЗ стремительно растет
16:17 Мы не будем принимать участие в ночном земельном шабаше, - Наталья Королевская (ВИДЕО)
15:54 Фермерские хозяйства теперь могут получать компенсацию за ЕСВ: подробности
15:27 Экономический эффект от введения рынка земли в Украине будет нулевым, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
Все новости »

Береговая охрана Японии получила большое патрульное судно Shunkō

Главная » Последние новости » Новости мира » Береговая охрана Японии получила большое патрульное судно Shunkō
 
Печать Отправить на почту

 

 

Береговая охрана Японии (JCG) приняла поставку нового патрульного судна Shunkō (PLH-42). Будущее большое патрульное судно JCG Shunkō было построено на заводе Shimonoseki Shipyard & Machinery Mitsubishi Heavy Industries (MHI) на юго-западе Японии.

На верфи Симоносеки состоялась церемония передачи, в ходе которой секретарь JCG Такахиро Окусима сказал: «Мы рассчитываем продемонстрировать наши выдающиеся способности и внести существенный вклад в безопасность людей. Мы осознаем важность этой задачи и надеемся, что она станет краеугольным камнем береговой охраны Японии», информирует enovosty.com/news.

Shunkō является вторым большим патрульным судном класса Mizuho. Mizuho (PLH-41) был запущен в ноябре 2018 года. Он был официально доставлен в JCG 22 августа 2019 года.

При длине 140 м и водоизмещении 6000 тонн, Shunkō способен эксплуатировать два H225 Super Puma или два Sikorsky S-76D. В дополнение к 40-мм основной пушке Bofors 40Mk4 он оснащен двумя системами 20-мм пушек Gatling JM61R-MS. Он также оснащен шестью водяными пушками.

Bofors 40Mk4 обладает способностью быстро переключаться между оптимизированными типами боеприпасов, включая программируемые боеприпасы 3P для всех целей. Он может перейти от предупреждения к уничтожению менее чем за 0,5 секунды. Боеприпасы 3P могут быть запрограммированы для достижения оптимального эффекта против любой цели, включая паттерны взрыва для новых угроз, которые ранее были недоступны. Автоматически заряженное, дистанционно управляемое оружие также может быть локально управляемым в качестве резервного, оснащая оператора для любого сценария.

Читайте: В Камеруне пираты захватили в плен украинских моряков

Береговая охрана Японии получила большое патрульное судно Shunkō

Технический чертеж патрульного судна класса Mizuho

Судно PLH-42 будет базироваться в Кагосиме и отвечать за реагирование на китайские суда в водах вокруг островов Сенкаку в префектуре Окинава.

В 2012 году у JCG было 51 патрульное судно водоизмещением более 1000 тонн. В настоящее время у службы 63 крупных судна, и цель состоит в том, чтобы к концу 2023 финансового года начать эксплуатировать еще 12 судов для борьбы с новыми угрозами.

Источник: Navalnews


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 816

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
Все статьи


Читайте также

Берегова охорона Японії отримала велике патрульне судно Shunkō
 В Камеруне пираты захватили в плен украинских моряков
Зачем нищим россиянам ледоколы "по цене золота", - Злой Одессит
 "Необычная находка": В Турции местные жители обнаружили в море необычные мешки
"Морской щит 19": В Черном море стартуют масштабные учения НАТО
 Береговая охрана РФ задержала в Азовском море сразу два судна, шедших в Украину
Стало известно о новом задержании украинского судна в Азовском море российскими пограничниками
 «Крузенштерн» протаранил два корабля береговой охраны Исландии (ВИДЕО)

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-4К «Альбатрос»
Боевая разведывательная машина ERC Sagaie (Франция)
Беспилотный летательный аппарат Elbit Hermes 450 (Израиль)
Бронетранспортер Type 73 (Япония)
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Погибшие в Сирии спецназовцы ФСБ РФ должны были обеспечить безопасность встречи руководства Сирии и Турции - СМИ (4441)

В сеть выложили видео из ресторана в Бразилии, который за минуту превратился в реку (ВИДЕО) (4072)

Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою (3597)

Поклонники в восторге: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили свои чувства на публике (ВИДЕО) (3487)

Фото дня: офицер королевской гвардии в Тайланде защищается от коронавируса (3130)

Страны ОПЕК бьют тревогу: В Китае рекордно снизился спрос на нефть (2841)

В Сирии погибли четверо спецназовцев - офицеров ФСБ России (2728)

Китайские акции рухнули в один день, - Аnti-colorados (2451)

Евросоюз меняет правила для вступления новых стран, - Associated Press (1899)

Россия больше не нужна: США готовы обеспечить Беларусь нефтью «на 100%» (1873)

Персоны

Валерия
ГОНТАРЕВА
Владимир
БОНДАРЕНКО
Татьяна
МОНТЯН
Голик
ЮРИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу (10076)

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (9338)

В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО) (8419)




Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...

help

bigmir)net TOP 100

 