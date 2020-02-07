Береговая охрана Японии получила большое патрульное судно Shunkō

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Береговая охрана Японии (JCG) приняла поставку нового патрульного судна Shunkō (PLH-42). Будущее большое патрульное судно JCG Shunkō было построено на заводе Shimonoseki Shipyard & Machinery Mitsubishi Heavy Industries (MHI) на юго-западе Японии.

На верфи Симоносеки состоялась церемония передачи, в ходе которой секретарь JCG Такахиро Окусима сказал: «Мы рассчитываем продемонстрировать наши выдающиеся способности и внести существенный вклад в безопасность людей. Мы осознаем важность этой задачи и надеемся, что она станет краеугольным камнем береговой охраны Японии», информирует enovosty.com/news.

Shunkō является вторым большим патрульным судном класса Mizuho. Mizuho (PLH-41) был запущен в ноябре 2018 года. Он был официально доставлен в JCG 22 августа 2019 года.

При длине 140 м и водоизмещении 6000 тонн, Shunkō способен эксплуатировать два H225 Super Puma или два Sikorsky S-76D. В дополнение к 40-мм основной пушке Bofors 40Mk4 он оснащен двумя системами 20-мм пушек Gatling JM61R-MS. Он также оснащен шестью водяными пушками.

Bofors 40Mk4 обладает способностью быстро переключаться между оптимизированными типами боеприпасов, включая программируемые боеприпасы 3P для всех целей. Он может перейти от предупреждения к уничтожению менее чем за 0,5 секунды. Боеприпасы 3P могут быть запрограммированы для достижения оптимального эффекта против любой цели, включая паттерны взрыва для новых угроз, которые ранее были недоступны. Автоматически заряженное, дистанционно управляемое оружие также может быть локально управляемым в качестве резервного, оснащая оператора для любого сценария.

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Технический чертеж патрульного судна класса Mizuho

Судно PLH-42 будет базироваться в Кагосиме и отвечать за реагирование на китайские суда в водах вокруг островов Сенкаку в префектуре Окинава.

В 2012 году у JCG было 51 патрульное судно водоизмещением более 1000 тонн. В настоящее время у службы 63 крупных судна, и цель состоит в том, чтобы к концу 2023 финансового года начать эксплуатировать еще 12 судов для борьбы с новыми угрозами.

Источник: Navalnews