Во время штурма Капитолия трамписты ворвались в кабинет спикера Нэнси Пелоси (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Во время штурма Капитолия трамписты ворвались в кабинет спикера Нэнси Пелоси (ФОТО) Во время штурма Капитолия трамписты ворвались в кабинет спикера Нэнси Пелоси (ФОТО)

Закрыть Отправить

Только после прибытия полицейского подкрепления – сил вашингтонской полиции, а также силовиков из Вирджинии и Мэриленда, нападавших удалось вытеснить с применением слезоточивого газа из здания Капитолия

Фото: AP, информирует enovosty.com/news.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политический обозреватель Игорь Айзенберг

Закончился очень длинный и тяжелый день. В 3:41 минуту ночи по времени Восточного Побережья, уже в четверг, 7 января, вице-президент Пенс зачитал резолюцию об итогах президентских выборов. 20 января в должность вступят президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, набравшие 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. Результаты выборов сертифицированы Конгрессом в соответствии с 12-й Поправкой к Конституции США и согласно процедуре, определенной в специальном законе — Electoral Count Act, принятом еще в 1887 году.

Однако этому событию предшествовал день, который стал, возможно, самым тяжелым и трагическим днем в США после терактов 11 сентября 2001 года.

Читайте: "Один из самых темных дней в истории США": В СМИ комментируют захват Капитолия

* В столице США произошла, будем называть вещи своими именами, попытка государственного переворота, организованная действующим президентом с целью удержания власти. Джордж Буш назвал произошедшее мятежом.

В результате захвата здания Капитолия несколькими тысячами агрессивных сторонников Трампа и их противостояния с правоохранителями погибли 4 человека, более 50 нападавших арестованы.

— Утром в среду вблизи Белого Дома состоялся митинг-трампинг, на котором сам Трамп, его сын Дональд-младший и «адвокат» Трампа Джулиани выступили перед тысячами сторонников 45-го президента, свезенными в столицу из разных районов страны. Поговорив о «нашей победе», «решающем дне» и «украденных выборах», они призвали толпу «идти на Капитолий». Толпа охотно откликнулась.

— Ближе к 14 часам в среду тысячи крайне агрессивных сторонников Трампа, после того как они прошли по Пенсильвания авеню, прорвали очень слабо организованный полицейский кордон вокруг Капитолия и стали штурмовать здание, разбивая в нем окна и двери. Сенаторы и конгрессмены, вице-президент Пенс, участвовавшие в это время в заседаниях в палатах по обсуждению возражений против признания голосов выборщиков из Аризоны, были спешно эвакуированы в убежище. Значительная часть здания перешла под контроль бандитов, захвативших залы заседаний обеих палат и кабинет спикера Палаты Представителей. Один из захватчиков уселся в кресло в кабинете Нэнси Пелоси, поставил ноги на стол и транслировал селфи-видео. Сторонники президента гордо разгуливали по Капитолию с конфедеративными флагами и флагами предвыборной кампании Трампа. Они даже пытались заменить американский флаг на Капитолии «Трамп»-флагом. Зданию Капитолия захватчиками нанесен значительный ущерб.

— Только после прибытия полицейского подкрепления – сил вашингтонской полиции, а также силовиков из Вирджинии и Мэриленда, нападавших удалось вытеснить с применением слезоточивого газа из здания Капитолия, а затем оттеснить от него. Мэр Вашингтона Мюриэл Баусер обратилась к секретарю армии Маккарти и и.о. министра обороны Миллеру с просьбой задействовать национальную гвардию Округа Колумбия, которая подчиняется министерству обороны. 1100 национальных гвардейцев были направлены на помощь полиции после того как и.о. министра обороны получил на это разрешение у вице-президента Пенса. Лишь после 18 часов нападавших удалось оттеснить на достаточное расстояние от Капитолия, который был взят в плотное кольцо правоохранителями. С 18 часов в столице действует комендантский час.

Лишь в 20 часов возобновились, прерванное ввиду нападения заседания обеих палат Конгресса.

* Начались отставки сотрудников Белого Дома. В знак протеста против того, что президент направил толпу на штурм Капитолия в среду вечером ушли во отставку зам. советника по национальной безопасности Поттингер, зам. пресс-секретаря Белого Дома и руководитель аппарата первой леди (Гришем, она была в течение года пресс-секретарем Трампа). По словам корреспондента CNN при Белом Доме Джима Акосты, его республиканский источник, находящийся в постоянном контакте с Трампом, сказал, что «Трамп не в своем уме», продолжает утверждать, что у него «украли выборы» и озабочен только сохранением власти. На вопрос Акосты, не пора ли Пенсу и половине членов кабинета применить 25-ю поправку к Конституции и немедленно отстранить Трампа от власти, источник ответил, что кабинет в настоящее время состоит из таких лоялистов, что это невозможно себе представить. Эта поправка позволяет вице-президенту и большинству членов кабинета объявить президента неспособным исполнять свои обязанности и немедленно отстранить его от власти.

* 6 января, как того требует закон, Конгресс собрался на совместное заседание обеих палат для утверждения результатов президентских выборов. Мы уже останавливались подробно на процедуре. Менее, чем за две минуты были приняты результаты выборов в Аляске и Алабаме. Аризона была третьим по алфавиту штатом. Именно здесь большинство республиканских членов Палаты Представителей и 13 сенаторов под бурную овацию самим себе устроили демонстративный шабаш, который заставил палаты уйти на раздельные заседания для обсуждения возражений против утверждения результатов выборов в Аризоне. Именно во время этого обсуждения начался штурм Капитолия захватившей его впоследствии бандой.

— То, что республиканцы устроят этот шабаш, было известно заранее. Как было известно заранее, что он закончится ничем, поскольку у них нет голосов для принятия возражений хотя бы по одному штату. Поражает не сам шабаш. Поражает то, что после того как был захвачен Капитолий, после гибели четырех человек, они продолжили свою демагогическую демонстрацию. Вдумайтесь! 121 из 210 республиканских членов Палаты Представителей, голосовали за принятие возражений по голосованию в Аризоне. 138 из 210 республиканских членов Палаты Представителей, голосовали за принятие возражений по голосованию в Пенсильвании. 138 из 210 республиканских членов Палаты Представителей голосовали за государственный переворот! И к ним присоединились 7 республиканских сенаторов.

— Когда возражения по Аризоне были отклонены, Конгресс возобновил совместное заседание палат.

Прошел слух со ссылками на источники вокруг республиканских сенаторов, что лидер республиканцев в Сенате Макконнелл после всего, что случилось в течение дня, очень настоятельно просил республиканских сенаторов отказаться от идеи возражать против утверждения итогов выборов в других штатах. Действительно, дело пошло гладко и довольно быстро. Республиканские члены Палаты Представителей возражали против утверждения результатов выборов в Джорджии, Мичигане и Неваде (а впоследствии и против утверждения результатов выборов в Висконсине), но республиканские сенаторы сняли свои подписи под их возражениями. Поэтому эти возражения отвергались без рассмотрения.

Однако, когда дошла очередь до Пенсильвании, республиканский сенатор Хаули из Миссури, избранный при поддержке Трампа в 2018 году, присоединился к возражающим республиканцам из Палаты Представителей. И палаты снова отправились на двухчасовые раздельные заседания. Насколько же важно для Хаули было подчеркнуть, что он – самый истинный трампист. Человек явно готовится к своей президентской кампании 2024 года и его очень волнует единение с тем большинством рядовых республиканцев, которое продолжает поддерживать Трампа. Человек, закончивший юридический факультет Йельского университета, человек, который был помощником судьи Верховного Суда, человек, который совершенно точно не может не понимать, что выдвигает незаконные требования с целью поучаствовать в шабаше. Человек, который твердо решил, что этот шабаш для него – путь наверх. Кстати, запомните его. Подобный молодой и образованный, первостатейный демагог, в качестве Трампа-2 может быть куда опаснее чем сам Трамп.

* Второй тур выборов в Сенат в Джорджии закончился убедительной победой демократов Джона Оссоффа и Рафаела Уорнока, опередивших своих соперников Дэвида Перду и Келли Лоэффлер. Это означает, что с 20 января, если результаты выборов будут до этого сертифицированы, большинство в Сенате, а значит и контроль за его повесткой дня и его комитетами перейдет к демократам, пишет Игорь Айзенберг.