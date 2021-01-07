Джордж Буш сравнил США с «банановой республикой»

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Бывший президент США Джордж Буш — младший (в 2001—2009 годах) сравнил штурм здания конгресса в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа с происходящим в "банановых республиках".

Об этом Буш написал в заявлении, которое опубликованном на его официальной странице в Twitter.

«Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах», — отметил бывший президент США, информирует enovosty.com/news.

По его мнению, штурм Капитолия повредил репутацию Соединенных Штатов в мире. Буш заявил, что те, кто участвовал в этих беспорядках, были обмануты ложными надеждами.

Напомним, 6 января толпа сторонников Трампа ворвались в Капитолий и требовали не признавать Байдена президентом.

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Позже Трамп призвал своих сторонников расходиться по домам и опять заявил, что у него украли победу. По данным СМИ, при штурме Капитолия погибли четыре человека, а мэр Вашингтона продлила режим ЧС в городе на 15 дней.

Тем временем Конгресс США на совместном заседании верхней и нижней палат в ночь на 7 января официально утвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США, состоявшихся в ноябре.

Соратники Трампа по Республиканской партии безрезультатно пытались оспорить результаты голосования в некоторых штатах.

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в установленный срок передаст полномочия Джо Байдену, которого Конгресс официально признал победителем выборов.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с итогами выборов, и факты подтверждают это, тем не менее 20 января произойдет упорядоченный переход [президентских полномочий — ред]», — цитирует CNN заявление Трампа.

«Хотя это и конец величайшего первого срока в президентской истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой», — добавил Трамп.

Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа с обращением к сторонникам, которых он призывал прекратить бунт в Вашингтоне. Администрации соцсетей назвали публикации фейковыми из-за прозвучавших в них утверждений, что прошедшие выборы «были украдены».

Twitter потребовал удалить три поста Трампа, касавшиеся беспорядков и заблокировал доступ к аккаунту на 12 часов. При этом при повторном нарушении американскому лидеру пригрозили навсегда удалить его страницу.

Facebook удалил пост Трампа и объявил о блокировке на 24 часа.