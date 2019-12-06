«Я наслаждаюсь временем, проведенным в Украине»: Военные США вместе с союзниками по НАТО обучают солдат ВСУ

Главная » Последние новости » Новости мира » "Я наслаждаюсь временем, проведенным в Украине": Военные США вместе с союзниками по НАТО обучают солдат ВСУ "Я наслаждаюсь временем, проведенным в Украине": Военные США вместе с союзниками по НАТО обучают солдат ВСУ

Закрыть Отправить

Американские военные вместе с союзниками США по НАТО находятся в Украине для обеспечения совместимости подразделений НАТО с ВСУ.

В армии США сообщили, что в начале этого месяца около 160 американских солдат из состава 32-й пехотной бригады были дислоцированы в Украину в составе группы «Juvigny». Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

«Ни одна страна не может противостоять сегодняшним вызовам в одиночку», — сказал командующий группой «Juvigny» полковник ВС США Джон Оукли. Он добавил, что «чем лучше коммуницируют наши военные, тем лучше мы будем взаимодействовать для достижения наших общих целей в области безопасности, стабильности и мира».

Группа «Juvigny» вместе с союзниками США по НАТО — Канадой, Данией, Финляндией, Великобританией, Литвой и Польшей — находятся в Украине для обеспечения совместимости подразделений НАТО с ВСУ.

Читайте: Россия потеряла давнего союзника, - разведка США

«Я был поражен тем, насколько профессиональны Вооруженные силы Украины, — сказал Маккейг, и добавил: «Я наслаждаюсь временем, проведенным здесь. Я думаю, что работа, которую я здесь выполняю, важна, а главной целью является укрепление доверия и взаимопонимания с украинскими подразделениями».