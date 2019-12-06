Reuters: Мировые фондовые индексы выросли после нового заявления Трампа
Мировые фондовые индексы выросли после нового заявления Трампа об успешном проведении переговоров
Значения мировых фондовых индексов увеличились после заявления Дональда Трампа о том, что переговоры о прекращении торговой войны и заключении соглашения с Китаем «продвигаются». Об этом сообщает Том Вильсон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
На фоне комментариев Трампа европейский фондовый индекс Euro STOXX 600 вырос на 0,4%. Индекс MSCI увеличился на 0,2% до 555,07 пункта. Прогнозируемый рост фьючерсов на Уолл-стрит составил 0,3% -0,4%.
Заявление Трампа прозвучало после того, как китайские чиновники сообщили об отмене некоторых пошлин на поставки сои и свинины из США
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