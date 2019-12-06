Новый военный корабль ВМС США потопил судно в западной Атлантике

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Южное командование Военно-морских сил США подтвердило, что 23 ноября боевое судно свободного назначения класса USS Detroit (LCS 7) потопило судно в западной части Атлантического океана.

В пресс-релизе ВМС говорится, что USS Detroit (LCS 7) потопил заброшенное судно, с которым столкнулся во время размещения в зоне ответственности Южного командования США. Также была выпущена видеозапись, показывающая тонущее судно, которое представляло бы опасность для судоходства., информирует enovosty.com/news.

Во время этого развертывания в карибском, центральном и латиноамериканском районах USS Detroit с помощью вертолета и бригады правоохранительных органов USCG поддерживают миссию Объединенной межведомственной целевой группы South, которая включает в себя патрулирование и борьбу с наркотиками, а также обнаружение и мониторинг незаконного оборота в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

Боевой корабль Littoral является новейшим военным кораблем военно-морского флота. Вариант Freedom LCS представляет собой усовершенствованный одноплоскостный одноступенчатый корабль со стальным двойным бортом.

USS Detroit способен работать в самых разных условиях: от открытого океана до прибрежных вод. LCS использует дизайн с открытой архитектурой, модульное оружие, сенсорные системы и разнообразные пилотируемые и беспилотные транспортные средства для завоевания и поддержания превосходства на море в прибрежных районах, обеспечивая доступ к критическим районам работы. В дополнение к своим основным миссиям: «Поверхностная война» (SUW), «Противоминные меры» (MCM) и «Противолодочная война» (ASW), этот военный корабль также может проводить операции по обеспечению свободы судоходства. Также он способен проводить операции по обеспечению безопасности в театре военных действий, операции по обеспечению правопорядка на море, противодействию пиратским операциям, предоставление гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий, поисково-спасательные операции.

Боевой корабль Littoral, разработанный как модульный, надводный боевой корабль с целевым назначением, меньший, чем FFG, но более крупный и более способный, чем корабль PC или MCM. Предполагалось, что LCS будет независимо развертываемым кораблем, способным менять основные задачи с помощью модульного пакета миссий.