CMV-22B Osprey ВМС США совершил первый взлет с авианосца
Самолет с поворотным винтом CMV-22B Osprey ВМС США совершил свой первый взлет с авианосца. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу пресс-службой ВМС.
Военно-морской вариант самолета Osprey с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) с поворотным винтом провел первые в истории посадку, взлет и дозаправку с кабины экипажа атомного авианосца класса Nimitz USS Carl Vinson ( CVN 70), информирует enovosty.com/news.
Это событие ознаменовало первую посадку ВМС CMV-22B Ospreys на авианосец.
Под руководством Крыла многоцелевого логистического обеспечения флота (VRM) пилоты и обслуживающий персонал ВМС прошли обучение с пилотами и обслуживающими лицами Корпуса морской пехоты, которые работали с MV-22 с 2007 года.
«Это одно из многих достижений VRM-30 и сообщества VRM по мере перехода от C-2A Greyhound к CMV-22 Osprey», — сказал капитан Девон Чейни, коммодор VRM Wing. «То, что здесь удалось морякам, вдохновляет, учитывая сжатые сроки этих этапов и сложность этого самолета. Морские пехотинцы управляют этим самолетом в течение десятилетий, и мы используем этот опыт для поддержки передового авиакрыла».
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По сравнению с C-2A, CMV-22B предлагает увеличенную дальность действия, может перевозить грузы и пассажиров на расстояние до 1150 морских миль, повышенную живучесть, улучшенную связь вне зоны прямой видимости, большую грузоподъемность и более быструю погрузку/разгрузку груза.
Планируется, что VRM-30 достигнет начальной эксплуатационной готовности в 2021 году и будет развернут в составе авиакрыла Carrier Air Wing (CVW) Two на борту Carl Vinson под командованием Carrier Strike Group (CSG) One.
Как самолет с возможностями бортовой доставки (COD), CMV-22 будет перевозить персонал, почту, припасы и высокоприоритетные грузы с береговых баз на авианосцы в море.
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Чтобы поддерживать самолеты пятого поколения, авианосец Carl Vinson получил серьезные обновления в течение 17 месяцев технического обслуживания, что сделало его первым авианосцем, оборудованным для поддержки как F-35C Lightning II, так и CMV-22B Osprey.
Источник: Defence-blog