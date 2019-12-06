Associated Press: Китай отменяет некоторые пошлины на поставки сои и свинины из США

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Китай отменяет некоторые пошлины на поставки сои и свинины из США

Министерство финансов Китая сообщило, что Китай отменяет некоторые торговые пошлины на американскую сою и свинину. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В сентябре Пекин пообещал отменить тарифы на американскую сельскохозяйственную продукцию. На сайте Минфина КНР сообщается, что Китай «делает исключение». В то же время, в министерстве не ответили на запросы о предоставлении дополнительной информации.

Ранее обе стороны значительно подняли тарифы, ставя под угрозу мировую торговлю и экономический рост. Очередное повышение тарифов США на китайский импорт в размере 160 млрд долл должно вступить в силу 15 декабря.

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Представители Китая выразили надежду на скорое урегулирование конфликта, но Трамп напугал на этой неделе мировое сообщество, заявив, что, возможно, заключение соглашения произойдет после президентских выборов.