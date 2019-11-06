В каких странах мира находится больше всего ядерных реакторов

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В прошлом году мировое производство атомной энергии достигло предфукусимского уровня.

Поскольку мир ищет способы уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива для принятия мер в связи с изменением климата, некоторые полагают, что ядерная энергия, которая не производит прямые выбросы углекислого газа, могла бы играть все более важную роль в будущем энергетическом сочетании., информирует enovosty.com/news.

В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором рассматриваются различные маршруты, которые может использовать мир, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 ° C к 2050 году, прогнозируется увеличение ядерной энергии для выработки электроэнергии в большинстве сценариев.

В прошлом году мировое производство атомной энергии достигло предфукусимского уровня, поскольку Китай увеличил мощность, а Япония перезапустила четыре реактора. В общей сложности в настоящее время в мире существует 449 реакторов, поставляющих около 11% мировой энергии. Так где они?

Пятерка лучших

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У Соединенных Штатов количество работающих ядерных реакторов больше всего на планете — 96 штук. Вместе они имеют мощность 97 565 МВт, а в прошлом году ядерная энергия составляла около 20% производства электроэнергии в стране.

Во Франции находится 58 ядерных реакторов, которые производят около 75% электроэнергии страны. Правительство пообещало, что к 2035 году сократит это число до 50%.

Китай (48), Япония (37) и Россия (36) входят в пятерку лидеров.

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Будущее ядерной энергетики

В мире строится более 50 ядерных реакторов, в основном в Китае.

Тем не менее, поскольку усилия Японии по уменьшению последствий радиоактивного загрязнения, вызванного аварией на Фукусиме, идут уже 8 лет, похоже, что ядерной энергетике есть над чем поработать, чтобы очистить свою репутацию.

Всемирная ядерная ассоциация заявляет, что ядерная энергетика является безопасным средством производства электроэнергии, и что риск аварий на заводах низок и еще снижается.

Участники антиядерной кампании говорят, что высокая стоимость ядерных материалов означает, что деньги лучше потратить на возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.