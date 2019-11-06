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Тадж-Махал получил свои собственные очистители воздуха

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Поскольку загрязнение воздуха в некоторых частях Индии достигает рекордного уровня, в самой знаковой достопримечательности страны введен особый режим.

Тадж-Махал является самой посещаемой туристической достопримечательностью Индии. Около 8 миллионов человек ежегодно посещают объект всемирного наследия ЮНЕСКО., информирует enovosty.com/news.

Расположенный в Агре в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, примерно в 210 километрах к югу от Дели, он является одним из семи новых чудес света, рядом с такими достопримечательностями, как Мачу-Пикчу и Великая китайская стена.

По сообщению властей штата Уттар-Прадеш, в Тадж-Махале частной фирмой были размещены два мобильных фургона для очистки воздуха. Хотя в городе есть всего несколько таких фургонов, чиновникам пришлось выбирать, где и как их использовать.

Должностные лица не объяснили, как именно работают фургоны и сколько времени они там будут находиться.

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«На экспериментальной основе в течение 10 дней, но мы попытаемся заставить частную фирму оставить их еще на какое-то время», — сказал CNN Бхуван Пракаш Ядав, представитель Совета по контролю загрязнения штата Уттар-Прадеш (UPPCB).

Ядав не рассказал, что это за частная фирма, но на некоторых из них по бокам видно рекламу телекоммуникационной компании Vodafone.

Он также сказал, что каждый фургон способен очистить 1,5 миллиона кубических метров воздуха за восемь часов. Однако это невозможно проверить, поскольку в фургонах отсутствуют датчики, поэтому неясно, имеют ли фургоны какой-либо эффект помимо пиар-целей.

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Годы смога, миллионы туристов и насекомых наносят ущерб знаменитому мавзолею Индии Тадж-Махалу и придают частям экстерьера желто-зеленый цвет. 

На этой неделе уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели достиг рекордного уровня, примерно на 20% больше, чем «безопасный» уровень по данным Всемирной организации здравоохранения. Смог был настолько густым 3 ноября, что некоторые самолеты не смогли приземлиться в международном аэропорту города.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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