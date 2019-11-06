Reuters: Великобритания отказалась арестовывать каталонского политика

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Великобритания отказалась арестовывать каталонского политика Клару Понсати, обвиняемую испанскими властями в подстрекательстве к мятежу

Британская полиция не будет помещать в свою систему ордер на арест политика Клары Понсати за помощь каталонским мятежникам в организации референдума 2017 года. Об этом сообщает Гай Фаулконбридж в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Британская сторона заявила, что «в настоящее время Великобритания не предпримет никаких дальнейших действий». Ордер на арест Понсанти был специально изучен адвокатом от имени Национального агентства по борьбе с преступлениями.

В итоге было принято решение и «непропорциональности» выданного ордера применительно к законодательству Великобритании.

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Согласно судебным документам, опубликованным в Испании, Понсати предъявлено обвинение в подстрекательстве к мятежу. Это то же обвинение, по которому другие каталонские лидеры были приговорены к 13 годам лишения свободы.