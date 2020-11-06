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Европейская полиция проводит рейды против разжигания ненависти в интернете, — Fox News

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Европол проводит скоординированные рейды против разжигания ненависти в интернете

Полицейское управление Европейского Союза проводит рейды против участников социальных сетей, которые разжигают ненависть своими высказываниями в интернете и пропагандируют расизм и ксенофобию. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Немецкая прокуратура сообщила, что 96 подозреваемых находятся под следствием по обвинению в ненависти после того, как полицейские обыскали 83 здания с целью изъятия смартфонов и ноутбуков. Один подозреваемый обвиняется в том, что он делал антисемитские комментарии в интернете, а другой подозреваемый — в оскорблении известного политика.

Европейская полиция проводит рейды против разжигания ненависти в интернете, — Fox News

В Германии действуют строгие законы о распространении информации в интернете. А социальные сети сталкиваются с большими штрафами, если не удаляют и не блокируют криминальный контент.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

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