Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Вещи которые редко можно увидеть

Все фото »

Новости мира

06.11.2019 г.
18:02Associated Press: Мировые фондовые рынки выросли на фоне возможного перемирия между США и Китаем
16:17Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A
15:03Дедолларизация в РФ дала масштабный сбой, - Злой Одессит
15:00Дайверы у берегов Северной Америки обнаружили старинный клад
14:00В каких странах мира находится больше всего ядерных реакторов
12:52Путин перечислил врагов русского языка - список
12:15Тадж-Махал получил свои собственные очистители воздуха
Все новости мира

Аналитика

06.11.2019

Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс

Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс
Приезд в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга вызвал много политического шума. Результаты этого визита оказались одновременно ожидаемыми ...
05.11.2019

Итоги дня: Новый курс доллара, повышение зарплат учителям и паника Путина

Итоги дня: Новый курс доллара, повышение зарплат учителям и паника Путина
Стало известно, какие цифры заложены в новый бюджет, а бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о панике Путина из-за Дебальцево, ...
04.11.2019

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады
Украина и еще три государства нанесли новый санкционный удар по России, Канада передаст украинцам серьезную военную помощь, а президент Владимир Зеленский ...

Последние новости

06.11.2019 г.
18:25 В Пентагоне призвали усилить прозрачность военных закупок
18:20 Олег Попенко рассказал о планируемых изменениях в благоустройстве столицы
18:02 Associated Press: Мировые фондовые рынки выросли на фоне возможного перемирия между США и Китаем
17:42 В столице уже около 10 000 человек заболели гриппом
17:31 Выравнивание тарифов на электроэнергию для на населения и промышленности позволит оздоровить ситуацию на рынке - Фурса
17:26 Стало известно, кому и как повысят пенсии в 2020 году
17:02 В Украине создадут Фонд национального благосостояния
16:58 Обязательства перед ЕС: эксперт пояснил заявления главы НКРЭКУ о выравнивании тарифов для населения
16:35 "За 3 последних месяца более 90 раненых": В Киев прибыл новый борт с ранеными бойцами с Донбасса
16:17 Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A
15:54 Госбюджет-2020 предусматривает 4 млрд грн на господдержку аграриев
15:20 Reuters: Украина быстро движется к заключению нового соглашения с МВФ
15:03 Дедолларизация в РФ дала масштабный сбой, - Злой Одессит
15:00 Дайверы у берегов Северной Америки обнаружили старинный клад
14:45 Военные вертолеты H145M оборудуют системой дымовой завесы: для чего это нужно?
14:36 Никаких убытков от внедрения "Роттердам+" нанесено не было, - Трохимец
14:20 Перед началом учебного года 2019-2020 в Украине закрылось почти 200 школ, - Минобразования
14:00 В каких странах мира находится больше всего ядерных реакторов
13:35 В Украине до конца года усовершенствуют процедуру выдачи водительских прав
13:20 Ученые изучили мифы, которые разрастаются вокруг сетей 5G
13:03 Стало известно, каким будет ЗНО-2020 для выпускников школ: детали
13:00 В Норвегии построили корабль, на котором не укачивает (ФОТО)
12:52 Путин перечислил врагов русского языка - список
12:45 В Сети показали, как коммунальщики ликвидируют последствия прорыва трубы в центре Киева (ФОТО)
12:39 Почти половина населения Земли до сих пор не имеет доступа к интернету — ООН
12:30 В Украине начали заново укладывать самую многострадальную автодорогу (ВИДЕО)
12:29 Вышинский не приедет на суд в Украину
12:15 Тадж-Махал получил свои собственные очистители воздуха
12:00 В Германии разработали новый закон, который поможет "Северному потоку-2" обойти газовую директиву ЕС – СМИ
11:16 Легализацию игорного бизнеса в Украине координирует россиянин, связанный с «лужниковской» ОПГ - СМИ
11:00 Экс-министр рассказал, что будет с отношениями Украины и РФ после краха режима Путина
10:40 Как можно замедлить Северный поток-2, - польский евродепутат
10:33 Донбасс обменивают на Северный поток-2, - историк
09:38 Вертолеты «научатся» ставить дымовую завесу. В чем суть инновации
09:31 "Объелись блинов с лопаты?" Известный журналист ответил на ультиматум Царева по Донбассу
09:20 Водители придумали, как бороться с радарами Trucam
08:50 Кремль выстрелил в Украину и промахнулся, - журналист
08:20 В столице пьяный экс-сотрудник ГПУ устроил скандал полиции
08:18 В Сети обратили внимание на интересное фото Путина
08:12 Настоящий ад на Донбассе: ВСУ накрыли шквальным огнем
08:10 Прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк, - Генпрокурор Рябошапка
08:00 В следующем году на нужды МВД поступят 10 новых вертолетов Н225, Н145, Н125
07:45 Наследный саудовский принц объявил об окончании длительной войны
07:30 С витрин киевских магазинов могут исчезнуть сигареты
07:15 Из украинских цирков хотят забрать животных и передать их в заповедники
07:00 В Сети показали оттюнингованный Гелик для украинских дорог (ФОТО)
05.11.2019 г.
21:59 В центре Киева авто "сварились" в яме с кипятком
21:43 В Ивано-Франковской области горела 200-летняя церковь ПЦУ
21:26 Украинские учителя будут получать надбавку за престижность: подробности
21:09 Ученые изобрели новую теорию зарождения жизни, которая может помочь найти пришельцев
20:43 В Запорожье СБУ разоблачила мощный конвертцентр
20:21 Стало известно, сколько будет стоить украинская земля
19:59 В сети шутят над зрелищным "гейзером" в центре Киева
19:42 В Украине планируют создать Военную полицию: подробности
19:25 The Washington Times: В Мексике боевиками картеля были убиты и похищены члены религиозной общины
18:48 Kia показала концепт электрокара с космическим дизайном (ФОТО)
18:25 Гончарук рассказал о некоторых аспектах открытия рынка земли
18:02 В Украине запустили новый онлайн-сервис для платных номерных знаков
17:44 В Нью-Йорке кот выбежал на поле и прервал матч по футболу (ВИДЕО)
17:28 Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System
Все новости »

Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A

Главная » Последние новости » Новости мира » Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A
 
Печать Отправить на почту

 

 

Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A вместо устаревшего Fokker C-31A

Элитная парашютная бригада ВВС США, известная как «Золотые рыцари», получила в эксплуатацию новый самолет C-147A. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Самолет C-147A заменил устаревший Fokker C-31A, который был дорогим в обслуживании из-за ограниченного количества запасных частей. «Золотые рыцари» использовали самолет Fokker C-31A с 1985 года. «C-31A зарекомендовал себя как один из самых прочных и надежных самолетов, когда-либо созданных», — сказал пилот «Золотых рыцарей» и специалист по обслуживанию самолетов Кен Бриден.

Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A

«Современная система управления и расположение крыльев дают самолету ощущение мягкости, чем восхищаются те, кому посчастливилось управлять этим самолетом», — говорит Бриден

Стоимость самолета C-147A составила 16 миллионов долларов. По мнению экспертов, C-147A отличается повышенной безопасностью и надежностью


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 565

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Визит высокого НАТОвского гостя: перспективы вступления Украины в альянс
Итоги дня: Новый курс доллара, повышение зарплат учителям и паника Путина
Как китайский ширпотреб "ставит" Украину на колеса
Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады
Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде
Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2
Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь
Новая формула растаможки авто: поспешил - людей насмешил?
Недорынок электроэнергии: почему реформа буксует?
Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, "желтый режим" в зоне ООС и защита Черного моря
Все статьи



Армия

Снайперская винтовка «Аскория»
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Rafale (Франция)
Ракета класса «воздух-воздух» Р-27
Боевая машина пехоты ASCOD (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Анатолий
ГРИЦЕНКО
Николай
ЧЕЧЕТКИН
Александр
ДАНИЛЮК
Алена
БАБАК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

Чуда не будет. Что пообещал премьер в бюджете-2020?

В следующем году мы не будем развиваться и большая часть ресурсов будет направлена на погашение внешних и внутренних долгов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Растаможка



bigmir)net TOP 100

 