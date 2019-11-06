Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A

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Элитная парашютная бригада ВВС США получила в эксплуатацию новый самолет C-147A вместо устаревшего Fokker C-31A

Элитная парашютная бригада ВВС США, известная как «Золотые рыцари», получила в эксплуатацию новый самолет C-147A. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Самолет C-147A заменил устаревший Fokker C-31A, который был дорогим в обслуживании из-за ограниченного количества запасных частей. «Золотые рыцари» использовали самолет Fokker C-31A с 1985 года. «C-31A зарекомендовал себя как один из самых прочных и надежных самолетов, когда-либо созданных», — сказал пилот «Золотых рыцарей» и специалист по обслуживанию самолетов Кен Бриден.

«Современная система управления и расположение крыльев дают самолету ощущение мягкости, чем восхищаются те, кому посчастливилось управлять этим самолетом», — говорит Бриден

Стоимость самолета C-147A составила 16 миллионов долларов. По мнению экспертов, C-147A отличается повышенной безопасностью и надежностью