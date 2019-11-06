Associated Press: Мировые фондовые рынки выросли на фоне возможного перемирия между США и Китаем

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Мировые фондовые рынки выросли на фоне возможного перемирия между США и Китаем Associated Press: Мировые фондовые рынки выросли на фоне возможного перемирия между США и Китаем

Закрыть Отправить

Мировые фондовые индексы продемонстрировали рост

Мировые фондовые индексы продемонстрировали рост на фоне возможного перемирия между США и Китаем. Об этом сообщает Джо МакДональд в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Немецкий DAX вырос на 0,2% до 13 181,29, а французский CAC 40 увеличился на 0,2% до 5 861,24. Лондонский FTSE 100 остался неизменным на уровне 7 388,20. На Уолл-стрит фьючерсы на базовые индексы Standard&Poor’s 500 и Dow Jones Industrial Average выросли чуть менее, чем на 0,1%. Накануне индексы Dow и Nasdaq выросли на 0,1% до рекордных максимумов, а S&P 500 упал на 0,1%. В Азии токийский Nikkei 225 увеличился на 0,2% до 23 303,82, а в Сеуле Kospi вырос чуть менее, чем на 0,1% до 2144,15. Гонконгский Hang Seng остался на прежнем уровне 27 688,64.

Центральный банк Китая впервые снизил процентную ставку на 5 пунктов в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) финансовых для поддержания экономики, пострадавшей от уменьшения спроса на китайскую продукцию

«Это небольшой шаг к будущему снижению учетной ставки, а также сигнал о том, что центральный банк Китая, наконец, начнет брать пример с других центральных банков относительно снижения учетной ставки», — говорится в отчете экономистов Citigroup.

Читайте: The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем